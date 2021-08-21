Madde İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Word'de Kare Ve Yuvarlak Madde İşareti Yapımı

Maddeleme kullanımı yaygın olan ve çeşitli şekillere sahip olan bir özelliktir. Farklı seçeneklerde kullanılabilmektedir.

Madde İşareti Nasıl Yapılır?

Maddelemelerin yapılması için farklı seçenekler bulunmaktadır. Word üzerinde işlemlerin yapılması sırasında fare kullanmak isteyenler için giriş aşaması içerisinde yer almaktadır. Paragraf başlığı altında yer alan maddeleme çeşitleri kullanılmaktadır.

Maddeleme içerisinde farklı seçenekler bulunmaktadır. Nokta tarzı, numaralandırma, şekillerin farklı olması gibi seçenekler bulunmaktadır. İşlemlerin daha hızlı olarak klavyeden halledilmesi adına kısa yollar bulunmaktadır.

Klavye İle Word'de Kare Ve Yuvarlak Madde İşareti Yapımı

Word üzerinde çalışmaların yapılması sırasında daha hızlı hareket etmek adına yuvarlak maddelemeler kısa yollar ile yapılmaktadır. Yuvarlak maddeleme için Word üzerinde CTRL + Shift + L kullanılmaktadır. Hızlı bir şekilde yapılabilen ve seçilen cümle başına eklenen bir yapıdadır.

Yapılan yuvarlak maddeler, bir sonraki cümle içinde devam etmektedir. Devam edilmemesi için Delete ya da Enter tuşu kullanılmaktadır. Bu tuşlar ile bir sonraki cümlede madde işareti yer almayacaktır.

Maddeleme çeşitleri paragraf kategorisi içerisinde yer almaktadır. Maddeleme görüntüsünün ne olacağı oradan belirlenmektedir. Bu kısım içinde yer alan kare madde işareti seçimi yapılarak CTRL + Shift + L kombinasyonu ile kare madde işareti yapılmaktadır.

Cümleye başlamadan önce yapılması ile maddeleme listesi oluşmaktadır. Maddeleme bitirilene kadar devam edecektir. Paragraf üzerinde yer alan madde işareti çeşitleri ile daha farklı seçeneklerde kullanılmaktadır. Birçok farklı maddeleme yöntemi bulunmaktadır. Seçimin yapılması ile kısa yol aynı şekilde kullanılmaktadır.