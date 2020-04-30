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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 30.04.2020 - 16:39,Son Güncelleme:

Madagaskar’da dinozorlar döneminden kalma memeliye ait fosil bulundu

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Madagaskar’da dinozorlar döneminden kalma memeliye ait fosil bulundu
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Doğu Afrika’daki ada ülkesi Madagaskar’da, 66 milyon yıl öncesine ait, "Çılgın yaratık" adı verilen memeli bir canlıya ait fosil keşfedildi.

Doğu Afrika’daki ada ülkesi Madagaskar’da, 66 milyon yıl öncesine ait bir memeli canlıya ait fosil keşfedildi.

Dünyanın farklı bölgelerinden bilim adamlarının Nature dergisinde kaleme aldığı araştırmada, Madagaskar’ın kuzeyinde bulunan ve dinozorlarla aynı dönemde yaşamış bir memelinin iskeleti incelendi.

Güney yarımkürede, antik Gondvana kıtasında yaşayanlar içinde şimdiye kadar ilk bütün halde keşfedilmiş fosili bulunan canlının boyunun bir sıçan kadar olduğu aktarıldı.

Bilim adamları, “Adalatherium hui” (çılgın yaratık) adını verdikleri yeni türün özelliklerini, yaşadığı dönem için “tuhaf" ve "benzersiz” olarak nitelendirdi.

Bulgulara göre, daha önce hiçbir memelide rastlanmayan dişlere sahip olan canlı, 66 milyon yıl önce Kretase Dönemi sonlarında yaşadı.

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