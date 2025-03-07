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macOS üzerinde ChatGPT artık kodları doğrudan düzenleyebiliyor

Güncelleme Tarihi:

#Chatgpt#Macos#Yazılım
macOS üzerinde ChatGPT artık kodları doğrudan düzenleyebiliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 10:48

Mac kullanan yazılımcılar için iyi haber: OpenAI'ın sohbet robotu artık doğrudan kodları düzenleyebiliyor.

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OpenAI'ın yapay zekâlı sohbet robotu artık kodları doğrudan düzenleyebiliyor. Tabii bunun için macOS kullanmanız gerekiyor.

ChatGPT'nin macOS uygulamasının yeni sürümü artık Xcode, VS Code ve JetBrains gibi desteklenen geliştirici araçlarında yazılan kodu düzenlemek için harekete geçebiliyor.

Kullanıcıların bunun olması için ChatGPT ayarlarından "otomatik uygula" seçeneğini seçmesi yeterli oluyor.

ChatGPT Plus, Pro ve Team aboneleri macOS uygulamalarını güncelleyerek hemen bu yeni düzenleme seçeneğini kullanmaya başlayabilir.

OpenAI kod düzenlemenin Enterprise, Edu ve ücretsiz kullanıcılara da önümüzdeki hafta sunulacağını söylüyor.

ChatGPT'nin Windows uygulamasında doğrudan kod düzenleme özelliğinin ne zaman geleceğinin yanıtı ise "yakında".

Ancak tabii ki bunu ne kadar yakın bir tarihi işaret ettiğini bilemiyoruz.

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#Chatgpt#Macos#Yazılım

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