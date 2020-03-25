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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 25.03.2020 - 07:13,Son Güncelleme:/

macOS Catalina 10.15.4 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

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macOS Catalina 10.15.4 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler
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Apple, dün akşam saatlerinde Mac ailesi için yeni macOS Catalina 10.15.4 güncellemesini aktif hale getirdi. Peki bu güncelleme ile birlikte neler değişecek?

iOS 13.4, iPadOS 13.4 ve watchOS 6.2 güncellemesi ile birlikte macOS Catalina 10.15.4 güncellemesi de dün akşam saatlerinde aktif hale geldi. Yeni güncelleme ile birlikte ilk dikkat çeken özellik evren satın alma desteği... Bu sayede iPhone'dan indirdiğiniz bir uygulamayı (desteği varsa) Mac serisinde de kullanabiliyorsunuz. Yani Apple'ın uygulama bazında cihazlar arasında sınırları kaldırdığı bir özellik de denebilir.

Güncellemede dikkat çeken bir diğer nokta ise iCloud Drive klasörünü paylaşma. Böylece kullanıcılar iCloud depolama alanlarında diledikleri klasörü istediği kullanıcılarla paylaşabilme olanağına sahip olacak.

DİĞER DİKKAT ÇEKEN YENİLİKLER ÖZETLE ŞÖYLE:

Finder’dan iCloud Drive klasörü paylaşma

Erişimi yalnızca açıkça davet ettiğiniz kişilerle sınırlama veya klasör bağlantısına sahip herkese erişim verme denetimleri

Kimlerin değişiklik yapabileceğini, dosya yükleyebileceğini ve dosyaları yalnızca görüntüleyip indirebileceğini seçme izinleri

iOS 13.4 güncellemesi yayınlandı Yeni ne geliyor
iOS 13.4 güncellemesi yayınlandı! Yeni ne geliyor?

Ekran Süresi

Çocuğunuzun gün içinde ve atıl süre sırasında kimlerle iletişim kuracağını ve kimler tarafından ulaşılabileceğini denetlemeye yönelik iletişim sınırları

Çocuğunuz için video klipleri oynatma denetimi

Müzik

Şarkı sözleri görüntüsünde bir satırı tıklayarak bir parçanın en sevdiğiniz kısmına atlayabilme özelliği ile birlikte Apple Music için eşzamanlı şarkı sözleri görüntüsü

Safari

Safari’de ve tüm aygıtlarınız genelinde parolalarınızı kolayca Otomatik Doldurma için Chrome parolalarını iCloud Anahtar Zinciri’nize aktarma seçeneği

Sekmeyi çoğaltma ve etkin sekmenin sağındaki tüm sekmeleri kapatma denetimleri

Netflix içeriği için uyumlu bilgisayarlarda HDR oynatma desteği

watchOS 6.2 güncellemesi aktif hale geldi: EKG özelliği Türkiyede
watchOS 6.2 güncellemesi aktif hale geldi: EKG özelliği Türkiye'de

Apple Arcade ile App Store

Evrensel Satın Alma desteği, katılımcı bir uygulamanın bir kez satın alınarak iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV arasında kullanılmasını sağlar

Son oynanan Arcade oyunları Arcade sekmesinde görünür, böylece iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV aygıtınızda oynamayı sürdürebilirsiniz

Pro Display XDR

Çok sayıda renk gamı, beyaz nokta, ışık şiddeti ve aktarma işlevi seçenekleri arasından seçim yaparak belirli iş akışı gereksinimlerine göre uyarlayabileceğiniz özelleştirilmiş referans modları

Erişilebilirlik

Başınızın hassas hareketlerine göre ekrandaki imleci hareket ettirmeye yönelik kafa kumandalı imleç tercihi 

Bu güncelleme aynı zamanda hata düzeltmelerini ve diğer iyileştirmeleri de içeriyor:

DisplayPort veya HDMI ile bağlanmış HDR10 uyumlu üçüncü parti ekranlara ve TV’lere Yüksek Dinamik Aralık çıkışı

Geliştirilmiş güvenlik için Outlook.com hesapları ile OAuth kimlik doğrulama desteği

İkincil bir aygıtta iCloud anımsatıcılarına yükseltirken CalDav geçiş desteği

Koyu Mod etkinken uygulamalar arasında kopyalanan metnin görünmez olabildiği bir sorunu çözer

Safari’de CAPTCHA kutusunun yanlış görüntülenebildiği bir sorunu düzeltir

Anımsatıcılar’ın tamamlanmış anımsatıcılar için bildirim göndermesine neden olan bir sorunu çözer

Uykudan uyandıktan sonra LG UltraFine 5K ekranın ekran parlaklığıyla ilgili bir sorunu düzeltir

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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