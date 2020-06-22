macOS Big Sur tanıtıldı: İşte merak edilen tüm özellikleri

“macOS Big Sur, UNIX’in gücünü Mac’in kullanım kolaylığıyla bir araya getiren efsanevi kombinasyonu daha da ileriye taşıyan büyük bir güncelleme sunuyor ve on yıldan uzun zamandır tasarımla ilgili en büyük güncellememizi içeriyor.” diyen Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi sözlerini şöyle sürdürdü: “Modern ve sade görünümü, Safari, Mesajlar ve Harita gibi önemli uygulamalarda yapılan büyük iyileştirmeleri ve yeni gizlilik özellikleriyle macOS Big Sur’un sunduğu çığır açan deneyimi herkesin çok seveceğini düşünüyoruz.”

Mac Os X’in Tanıtımından Bu Yana Sunulan En Büyük Tasarım Güncellemesi

macOS Big Sur, gezinmeyi daha kolay hale getirirken kullanıcıya daha fazla kontrol imkanı sunan geniş alanlı yeni bir tasarıma sahip. Pencere köşelerinin kıvrımlarından renk ve materyal paletine kadar her unsur incelikle geliştirildi ve yeni özellikler kullanıcılara daha da fazla bilgi ve güç sunuyor. Dock’taki simgeler, Mac’e özgü kişiliklerini korurken Apple ekosistemindeki simgelerle daha tutarlı olacak şekilde titizlikle tasarlandı. Düğmeler ve denetimler ihtiyaç olduğunda görünüyor ve ihtiyaç yokken arka plana geçiyor. Deneyimin tamamı daha odaklı, yeni ve tanıdık bir his sunuyor, görsel karmaşayı azaltıyor, kullanıcıların içeriklerini ön plana ve merkezi bir konuma çıkarıyor.

Özelleştirilebilir menü çubuğu, yepyeni bir Denetim Merkezi içeriyor ve denetimlere masaüstünden hızlı erişim sağlıyor. Güncellenen Bildirim Merkezi daha interaktif bildirimler ve farklı boyutlarda yeniden tasarlanmış araç takımları sunuyor. Böylece kullanıcılar bir bakışta daha ilgili bilgiler görebiliyorlar. Temel uygulamaların yeni tasarımı ise birden fazla pencere açıkken daha düzenli bir ortam sunuyor ve uygulamalarla etkileşim kurmayı daha da kolay hale getiriyor.

Daha Hızlı, Daha Kişisel ve Gizliliğe Öncelik Veren Bir Safari Deneyimi

Dünyanın en hızlı tarayıcısı olan Safari, 2003 yılında ilk kez kullanıma sunulduğu günden bu yana yapılan en büyük güncellemeyle şimdi daha da hızlı. Safari, sektöre öncülük eden bir hız ve pil ömrü sunuyor. Sahip olduğu JavaScript motoruyla Mac ve PC’deki diğer tarayıcılardan daha yüksek performans gösteren Safari, sık ziyaret edilen siteleri Chrome’a kıyasla ortalama yüzde 50 daha hızlı yüklüyor. Sekmeler, Safari’de gezinmeyi daha hızlı hale getirecek şekilde yeniden tasarlandı. Safari ekranda daha fazla sekme göstererek, açık sekmeleri kolayca tanımak için varsayılan olarak en sevilen sekmelere ait simgeleri görüntüleyerek ve imleç bir sekmenin üzerine getirildiğinde hızlı bir önizleme göstererek kullanıcılara daha güçlü özellikler sunuyor.

Safari, yeni özellikleriyle internette gezinmek için daha fazla kişiselleştirme imkanı sunuyor. Kullanıcılar yeni başlangıç sayfasını, arka plan resminin yanı sıra Okuma Listesi ve iCloud Sekmeleri gibi bölümlerle özelleştirebiliyorlar. Yerleşik çeviri özelliği sayesinde Safari, tek bir tıklamayla web sayfalarının tamamını algılayıp yedi dilden birine çevirebiliyor. Kullanıcılar iyileştirilmiş uzantı desteği ile deneyimlerini daha da kişiselleştirebiliyorlar. Mac App Store ise editoryal öne çıkanlar bölümü ve en popüler uzantılar listelerini içeren yeni bir kategori sayesinde harika Safari uzantılarını keşfedip indirmeyi kolaylaştırıyor.

Gizlilik özellikleri her zaman olduğu gibi Safari’de yerleşik olarak bulunmaya devam ediyor ve yeni Gizlilik Raporu, Safari’nin internetteki tarama etkinliğini nasıl koruduğuna dair daha fazla şeffaflık sağlıyor. Kullanıcılar bir Safari uzantısının ne zaman ve hangi web siteleriyle çalışacağını seçebiliyorlar. Veri ihlaline karşı parola takibi gibi araçlar sayesinde parola bilgileriniz Apple da dahil olmak üzere kimseye asla açıklanmıyor.

Güçlü ve Etkileyici Mesajlar

Mac’teki Mesajlar uygulaması, önemli sohbetleri daha iyi yönetmeye ve etkileyici mesajlar paylaşmaya yarayan yeni araçlar içeriyor. Kullanıcılar artık favori sohbetlerini mesajlar listesinin üst kısmına tutturarak bunlara hızla erişebiliyorlar. Arama özelliği de kullanıcıların aradıklarını hızla bulabilmelerini sağlamak için tamamen yeniden tasarlandı; şimdi sonuçlar bağlantılara, fotoğraflara ve eşleşen terimlere göre düzenleniyor.

Mesaj efektleri, kullanıcıların balonlar, konfetiler ve daha fazlasıyla mesajlarına daha kişisel bir dokunuş katabilmelerini sağlıyor. Kullanıcılar şimdi Mac’te kendi Memoji’lerini oluşturup özelleştirebiliyor, ruh hallerine ve kişilik özelliklerine uygun Memoji etiketleriyle kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlar. Ayrıca yeni fotoğraf seçici ve #görüntüler özelliğiyle hızla görüntü, GIF ve video paylaşmak daha kolay hale geliyor.

Yeni grup mesajlaşma özellikleri aile, arkadaşlar ve iş arkadaşlarıyla etkileşimleri daha sade hale getiriyor. Satır içi yanıtlar ile kullanıcılar bir mesaja doğrudan yanıt verebiliyor ve grup sohbetinde sadece kullanıcının adını yazarak mesajı tek bir kişiye yönlendirebiliyorlar. Üstelik kullanıcılar, grup sohbetleri için grubun tüm üyeleriyle paylaşılan bir fotoğraf veya emoji belirleyebiliyorlar.



Harita ile Yepyeni Planlama Araçları

macOS Big Sur için tamamen yeniden tasarlanan Harita uygulaması, dünyayı keşfetmek için yeni özellikler sunuyor. Güvenilir kaynaklar tarafından sunulan Rehberler sayesinde ziyaret edilecek yerleri ve yapılacak şeyleri keşfetmek veya favori restoranlara, parklara ve tatil yerlerine ait özel rehberler oluşturarak aile ve arkadaşlarla paylaşmak mümkün hale geliyor. Kullanıcılar, Etrafa Bak özelliğiyle bir yerin 360 derecelik görünümüne bakabiliyor, başlıca havalimanları ve alışveriş merkezlerine ait ayrıntılı iç mekan haritalarında gezinebiliyorlar. Bisiklet ve elektrik araçlarla yapılan seyahatlerde, rotayı Mac’te oluşturup yola çıkıldığında hazır olması için doğrudan iPhone’a göndermek de artık mümkün.

Sektöre Öncülük Eden Gizlilik Özellikleri

Mac deneyiminin temelinde yer alan Gizlilik özellikleri, macOS Big Sur ile kullanıcılara verileri üzerinde daha da fazla şeffaflık ve kontrol imkanı sunuyor. Besin değeri tablolarının pratik ve kolay okunan tasarımından ilham alınarak tasarlanan Mac App Store’daki yeni ve ayrıntılı gizlilik bilgileri, kullanıcıların uygulamaları indirmeden önce bunlara ilişkin gizlilik uygulamalarını öğrenmelerine yardımcı olacak. Kullanıcılar, uygulamaların toplayabileceği kullanım, iletişim veya konum bilgileri gibi veri türlerini ve verileri izleme amacıyla üçüncü taraflarla paylaşılıp paylaşılmayacağı gibi bilgileri öğrenebilecekler.

Birinci Sınıf Geliştirici Araçları

Apple’ın 20 milyondan fazla üyeye sahip olan geliştirici topluluğu iOS, iPadOS, macOS, watchOS ve tvOS’e yönelik harika deneyimler oluşturmak için Mac kullanıyor. Xcode 12, macOS için muhteşem uygulamalar geliştirmeyi daha da kolay hale getiriyor. SwiftUI’da yapılan büyük güncelleme ile geliştiriciler tüm Apple platformları tarafından paylaşılan kodlarla uygulamaların tamamını yazabiliyor ve Tercihler penceresi gibi Mac’e özgü özellikleri kolayca ekleyebiliyorlar. Daha da fazla yerde kullanılabilecek olan SwiftUI, paylaşılan Swift kodu aracılığıyla Mac, iPhone ve iPad için yeni araç takımlarına güç sağlıyor.

Geçen yıl macOS Catalina ile kullanıma sunulan Mac Catalyst, geliştiricilerin iPad uygulamalarını Mac’e taşımalarını kolaylaştırdı. macOS Big Sur’da Mac Catalyst uygulamaları otomatik olarak yeni görünüme geçiş yaparken geliştiriciler de güçlü yeni API’ların yanı sıra uygulamalarının görünümü ve davranışı üzerinde daha fazla kontrol sağlama olanağına sahip oluyorlar.

Geliştiriciler şimdi uygulama içi satın alma ve abonelikler için Aile İçi Paylaşımı sunabiliyor, WebExtesions API desteği sayesinde diğer tarayıcılar için geliştirdikleri uzantıları kolayca Safari’ye taşıyabiliyorlar.

macOS Big Sur’un geliştiricilere yönelik beta sürümü bugünden itibaren developer.apple.com adresinde Apple Developer Program üyelerinin kullanımına sunulacak. Mac kullanıcıları, halka açık beta sürümüne gelecek ay beta.apple.com adresinden erişebilecekler. macOS Big Sur, ücretsiz yazılım güncellemesi olarak bu sonbaharda kullanıma sunulacak.