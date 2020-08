macOS Big Sur Public Beta yayında: Nasıl indirilir?

Eylül ayında final sürümüyle gelmesi beklenen macOS Big Sur, erken erişime açıldı. Kullanıcılar macOS Big Sur Public Beta sürümünü indirerek yeni Mac sürümünü deneyimleyebiliyor. Güncellemeyi indirmeden önce her şeyinizi yedeklediğinizden emin olun.

Apple Beta Software Program sayfasına buradan girin. Eğer hesabınız yoksa bir hesap oluşturun. Sign Up'a tıklayın ve kayıt yaptırın. Halihazırda kaydı olanlar Sign In ile devam edebilir.

Sonrasında sözleşme sayfası karşınıza gelecek. Kabul edip (Accept) devam edin. Bir sonraki adımda ise macOS simgesine dokunmalısınız. Buradan da Get Started sekmesi altındaki Enroll your Mac bölümünde bulunan Download the macOS Public Beta Access Utility seçeneğine tıklayın.

Beta profiline ait .dmg uzantılı bir dosya göreceksiniz. Bu dosya Mac'inize yüklendikten sonra dosyayı açarak, karşınıza çıkan 6 aşamalı yükleme talimatlarını izleyin.

Geldik son aşamaya... Cihazınızda yazılım güncelleme kısmından güncellemeleri denetleyin ve macOS Bir Sur güncellemesini artık indirebilirsiniz.