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Teknoloji
Haber Giriş: 07.08.2020 - 07:54,Son Güncelleme:

macOS Big Sur Public Beta yayında: Nasıl indirilir?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
macOS Big Sur Public Beta yayında: Nasıl indirilir?
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Apple'ın WWDC 2020 etkinliğinde ilk kez görücüye çıkardığı yeni işletim sistemi macOS Big Sur'un Public Beta sürümü yayınlandı. Yani isteyen herkes, yazılımın test sürümünü deneyimleyebilecek. Peki macOS Big Sur Public Beta nasıl indirilir?

Eylül ayında final sürümüyle gelmesi beklenen macOS Big Sur, erken erişime açıldı. Kullanıcılar macOS Big Sur Public Beta sürümünü indirerek yeni Mac sürümünü deneyimleyebiliyor. Güncellemeyi indirmeden önce her şeyinizi yedeklediğinizden emin olun.

Apple Beta Software Program sayfasına buradan girin. Eğer hesabınız yoksa bir hesap oluşturun. Sign Up'a tıklayın ve kayıt yaptırın. Halihazırda kaydı olanlar Sign In ile devam edebilir.

Sonrasında sözleşme sayfası karşınıza gelecek. Kabul edip (Accept) devam edin. Bir sonraki adımda ise macOS simgesine dokunmalısınız. Buradan da Get Started sekmesi altındaki Enroll your Mac bölümünde bulunan Download the macOS Public Beta Access Utility seçeneğine tıklayın.

Beta profiline ait .dmg uzantılı bir dosya göreceksiniz. Bu dosya Mac'inize yüklendikten sonra dosyayı açarak, karşınıza çıkan 6 aşamalı yükleme talimatlarını izleyin.

Geldik son aşamaya... Cihazınızda yazılım güncelleme kısmından güncellemeleri denetleyin ve macOS Bir Sur güncellemesini artık indirebilirsiniz.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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