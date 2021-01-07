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Teknoloji
Haber Giriş: 07.01.2021 - 07:53 | Son Güncelleme:

MacBook'lar Apple cihazlarını kablosuz şarj edecek

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
MacBook'lar Apple cihazlarını kablosuz şarj edecek
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Apple, aldığı iki yeni patent ile birlikte gelecek MacBook modellerinde Apple cihazlarını kablosuz şarj etmeyi planlıyor.

Telefon, saat, kulaklık derken birçok cihazı şarj etmek durumundayız ve dolayısıyla kablo karmaşası her geçen gün biraz daha artıyor. Ancak kablosuz şarj teknolojisinin yaygınlık kazanmasıyla birlikte kablolarla da yakın gelecekte hiç uğraşmayacağız ve pek çok cihaz kablosuz şarj olacak.

Apple'ın aldığı iki yeni patent de bu doğrultuda değerlendiriliyor. Apple cihazlarını yerleşik ters şarj bobinleriyle şarj etmesi beklenen yeni nesil MacBook'lar, böylece her cihaz için ayrı bir şarj kablosuna ya da şarj adaptörüne olan ihtiyacı ortadan kaldıracak.

Patentlere yakından bakıldığında MacBook'ların avuç içi dayanağında bobinlerin yer aldığı görülüyor. Bu bobinler, MacBook'ların bir iPhone'u, Apple Watch'u ve hatta kablosuz şarj desteğine sahip AirPods modellerini şarj edebiliyor.

MacBooklar Apple cihazlarını kablosuz şarj edecek
Patentlerde dikkat çeken bir diğer nokta ise MacBook'un kapağının şarj cihazı olarak kullanılması. MacBook'un ekranı kapalıyken arkasına iPhone, Apple Watch, AirPods ve hatta iPad'i bile koyup şarj edebiliyorsunuz.

Mevcut MacBook modellerine bu teknolojinin uygulanması pek mümkün değil, zira bugün üretilen MacBook'lar ve iPad'ler kablosuz şarj ile uyumlu olan alüminyumdan üretilmiyor.

Bu nedenle Apple'ın aldığı yeni patentlerin ne zaman ürüne dönüşeceğini bugünden söylemek pek mümkün değil.


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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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