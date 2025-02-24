MacBook almayı planlıyorsanız, Mart ayını bekleyin!

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Eğer bu aralar yeni bir MacBook satın almayı planlıyorsanız, alışverişinizi Mart ayına bırakmanız daha iyi olabilir.



Zira yeni bir iddiaya göre, Apple M4 işlemciye sahip yeni MacBook Air cihazını Mart ayı içerisinde tanıtacak.



Şirketin "pazarlama, satış ve perakende ekiplerini yeni ürüne hazırladığı" belirtiliyor ve mevcut modellerin stoklarının eritilmeye çalışıldığı söyleniyor.



M4 MacBook Air'in 13 inç ve 15 inçlik iki farklı boyutta satışa çıkması bekleniyor.



M3 işlemcili MacBook Air geçtiğimiz yıl Mart ayında piyasaya çıkmış, Apple da yeni M4 işlemcisini bundan birkaç ay sonra tanıtmış ve ilk olarak iPad Pro içerisinde kullanmıştı.



Ekim ayında iMac, Mac mini ve MacBook Pro cihazlar M4 ailesinden işlemcilerle donatıldı ancak MacBook Air'in bu yeni işlemci için sırasını beklemesi gerekti.



Görünüşe göre bu bekleyiş önümüzdeki birkaç hafta içerisinde sona erecek.