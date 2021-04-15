Mac adresi nedir ve ne işe yarar? Mac adresi nasıl bulunur ve Mac adresi öğrenme yöntemi

Mac adresi, başka cihazlarla herhangi bir şekilde bağlantı kurabilen bütün cihazlar içerisinde yer alan bir adrestir. Zaman zaman IP adresi ile karıştırılsa da, mac adresi tamamen farklı bir şeydir.

Mac Adresi Nedir?

Mac adresinin açılımı Media Access Control Adress şeklindedir. Teknoloji dünyasında fiziksel adres ya da donanım adresi olarak da bilinmektedir. Günlük hayatımız içerisinde kullandığımız hemen hemen tüm akıllı cihazlarda bulunan bir adrestir. IP adresi ile karıştırılıyor olsa da, mac adresi ile IP adresi arasından belirgin bir fark vardır. Örneğin IP adresi zaman zaman değişiklik gösterebiliyor olsa da, mac adresi değiştirilemez.

Mac adresleri 6 oktetten oluşmaktadır. Bu altı oktetin ilk 3 tanesi üretici firmayı belirler. Diğer 3 oktet ise cihazın donanım modelini, üretim yılını ve üretim yerini göstermektedir. Mac adresleri yalnızca aynı ağa bağlı kullanıcılar tarafından görülebilirken, IP adresleri tüm kullanıcılar tarafından görülebilmektedir. Standart bir mac adresinin gösterim şekli şudur: 57 : 4R : 65 : D3 : EU : 78

Mac Adresi Ne İşe Yarar?

Mac adresi, aynı ağ üzerinde yer alan tüm cihazların birbirleriyle haberleşmesini ve cihazların birbirine bağlanmasını sağlamaktadır. Örneğin elinizde router gibi bir araç varsa, bu aracın herhangi bir cihaza doğru şekilde bağlanması için de mac adresi gereklidir. Genellikle cihazlarda her türlü bağlantı birimi için, yani ethernet, bluetooth ve Wİ-Fİ için ayrı ayrı mac adresleri bulunuyor olabilir. Bu mad adreslerine ulaşmanın her cihaz ve işletim sistemi için farklı yöntemleri bulunmaktadır.

Mac Adresi Nasıl Bulunur? Mac Adresi Öğrenme Yöntemi Nedir

Windows işletim sisteminde mac adresinizi bulmak için izleyebileceğiniz yöntemler şunlardır:

Sol alttaki başlat menüsünden arama çubuğunu açın,

cmd yazarak komut istemi sayfasını açın,

ipconfig /all yazarak entera basın,

Karşınıza çıkan sayfada yer alan Physical Address satırı sizin mac adresinizi göstermektedir.

Mac işletim sistemlerinde mac adresinizi bulabilmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

İlk olarak sol üstte yer alan apple logosuna tıklayın,

Sistem tercihleri bölümünü bulun ve bu menü altından ağ menüsünü seçin,

Ağ menüsü içerisinde gelişmiş bölümüne girin,

Açılan ekranda karşınıza Wİ-Fİ seçeneği çıkacak, bu seçeneğe tıklayın,

Burada açılacak olan ekranda mac adresini görüntüleyebilirsiniz.

IOS işletim sistemlerinde mac adresi bulmak için şu yöntemleri izleyebilirsiniz:

Telefonunuzdaki ayarlar menüsüne girin ve buradaki genel bölümünü açın,

Burada bir hakkında bölümü bulunmaktadır,

Hakkında kısmında mac adresinizi görüntüleyebilirsiniz.

Android işletim sistemlerinde mac adresinizi şu şekilde görüntüleyebilirsiniz

Telefonunuzdan ayarlar menüsünü açın,

Burada telefon hakkında bölümünü bulun ve tıklayın,

Açılan ekranda tüm özellikler sayfasını açın,

Durum ekranına tıklayın,

Açılacak olan durum ekranında mac adresinizi görüntüleyebilirsiniz.

Android işletim sistemlerinde cihazın hem markasına hem de modeline bağlı olarak mac adresi bulma yöntemleri değişebilir. Fakat piyasadaki tüm cihazlarda mac adresi bulma yöntemleri hemen hemen aynıdır. Tüm cihazlarda basit birkaç adımı takip ederek kolaylıkla mac adresi bulma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı durum bilgisayarlar için de geçerlidir.