Lux Counter (Ct) - Lux Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Lux karakteri ile oynamayı düşünüyorsanız zayıf rakiplerini bilmeniz strateji kurmanız açısından oldukça önemlidir. Eğer Lux karakterine karşı oynayacaksanız o zaman da güçlü rakiplerini bilmeniz gerekir.

Lux Counter

Uzun adı Luxanna Crownguard'dır. Yetenekleri ise Demacia'dan gelir. Lux ışığı kendi iradesi sayesinde şekillendirir. Lux karakteri çocukluğu ve gençliği boyunca keşiflerden ve sürgünden korkarak hayatını sürdürmüştür. Soylu ailesini korumak amacıyla yeteneklerini hep gizli tutmuştur. Şimdilerde ise bu yeteneklerini gizli bir şekilde yurdunu korumak amacı ile kullanmaktadır.

Lux Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Talon

l Kassadin

l Gragas

l Zed

l Yasuo

l Fizz

Lux Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Cassiopeia

l Vayne

l Brand

l Karthus

l Ryze

l Heimerdinger

Lux Counter İyi Yönleri Ve Yetenekleri

Aydınlanma: Bu yeteneği ile düşmanını 6 sn boyunca enerji yüklemektedir. Lux'un diğer saldırıları enerjinin ateşlenmesine ve düşmanın daha çok zarar görmesine sebep olmaktadır.

Işık Bağı: Lux iki rakip birimini bağlayan ve ikisine birden zarar veren bir ışık küresi oluşturabilmektedir.

Prizmatik Bariyer: Lux takımındakileri korumak için asasına atar ve ışığa dokunur, sonrasında ise bütün takımı koruyacak bir kalkan olutşurur.

Işık Patlaması: Yakınındaki rakiplerinin yavaşlamasını sağlamak için o alana bükülmüş ışık göndermektedir. Lux menzilinde bulunan düşmanlara zarar vermek adına ışığı patlatabilmektedir.

Son Parıltı: Lux enerji toplar ve sonrasında düşmanlarına zarar vermek için bir ışık huzmesi oluşturur.

Lux Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Lux counter'a karşı şampiyon seçerken oldukça dikkatli olmak gerekir. Lux'a karşı büyü direnci elde etmek rakibi açısından oldukça avantajlı olacaktır. Bu şekilde Lux'a karşı koymak çok daha kolay olur. Lux R yeteneğini kullanmak istediğinde rakiplerine karşı açık bir hedef halini alır. Bu sebeple düşmanlarını bunu avantaj olarak kullanabilmektedir. Lux özel yeteneklerini kullanmak istediği zaman kitle kontrol etkisi ile hamlelerine karşılık verilebilir.