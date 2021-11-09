LRC coin nedir?

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LRC coin proje ekibi, zkRollup ile Loopring 3.0'ın, temeldeki Ethereum blok zinciri ile aynı güvenlik seviyesini garanti ederken, saniyede 2.025 işlem gerçekleştirebileceğini iddia ediyor.

loopring.io şu anda 4 işlem çifti sunmaktadır: LRC/ETH, ETH/DAI, ETH/USDT ve USDT/DAI.

Tüm LRC sahipleri , Loopring üzerine kurulu tüm borsalar tarafından ödenen protokol ücretlerinin bir kısmını kazanmak için LRC'ye bahis yapabilir. Döngüsel DEX sahipleri, ekonomik güvenlik ve itibarlarını artırmak için bir miktar LRC'ye yatırım yapmalıdır. Bir DEX sahibi tarafından itibar için stake edilen aynı LRC, DEX'in her işlem için ödemesi gereken protokol ücretini de azaltacaktır.