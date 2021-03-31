L'Oréal Grup, Gjosa'yla iş birliğinde yeni bir adım attı

L’Oréal Grup ve Gjosa, 2018’de genellikle 8 litre suyla durulanan şampuanı 1,5 litre suyla durulayabilen bir duş başlığının geliştirildiğini açıkladı. İş birliğinin bir diğer sonucu, bu yılın başında gerçekleşen CES'te tanıtılan L’Oréal Water Saver oldu. Salonlarda ve evlerde güzellik rutini için sürdürülebilir saç bakım sistemi olan L’Oréal Water Saver, sahip olduğu ileri teknoloji sayesinde verimliliği artırırken su tüketimini %80 oranında azaltıyor.

L’Oréal Grup Araştırma, İnovasyon ve Teknoloji Baş Sorumlusu Barbara Lavernos, iş birliği hakkında “L’Oréal Grup olarak en iyi ‘sürdürülebilir güzellik bilimini’ sunmayı ve tekno-güzellik alanında lider olmayı hedefliyoruz. Gjosa’nın benzersiz su teknolojisi yeniliklerini L’Oréal Grup’un güzellik ritüelleri, veri, teknoloji ve kişiselleştirme konusundaki bilgisiyle birleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu teknolojiyle su tasarrufu sağlamayı ve tüketicilerimiz için yeni arttırılmış güzellik deneyimleri geliştirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Gjosa'nın kurucu ortakları Amin Abdulla ve Luc Amgwerd ise “L’Oréal Grup ile iş birliğimizin yeni bir aşamaya geçmesinden dolayı heyecanlıyız. L’Oréal Grup, Ar-Ge ve tekno-güzellik alanındaki liderliği, ikonik markalarıyla tüm dünyadaki tüketicilere ulaşmamıza ve su teknolojileri alanındaki yol haritamızı büyütmemize yardım edecek. İş birliğimizin güçlenmesi, su teknolojisi çözümleri konusunda yeniliklere imza atmamızı sağlayacak.” dedi.