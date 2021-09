Lol Out of range hatası nasıl düzeltilir? Lol'de Out of range hatası çözümü..

Haberin Devamı

Out of Range hatası son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan hatalardan bir tanesidir. Bu hatanın neden olduğu merak konusu olmaktadır. Hatanın Türkçe karşılığı "Aralık dışı" şeklindedir. Bu hatanın düzeltilmesi için bazı çözüm yöntemleri bulunmaktadır.

LOL OUT OF RANGE HATASI NASIL DÜZELTİLİR?

Out of range hatası çoğunlukla bilgisayarı açarken ya da bir oyuna giriş yapmak istendiği zaman meydana gelmektedir. Bu hata LOL oyununda da sıklıkla görülmektedir. Bu hata Türkçede "Aralık dışı" ismi ile bilinir. Meydana gelmesinin sebebi ise bilgisayarın açılacak çözünürlüğü bulamamasından kaynaklanmaktadır.

Bu hata alındığı zaman monitör Sub Out of Range 64 kHz/60 Hz ekranında takılı kalmaktadır. Bu hatanın meydana gelmesinin sebebi seçilen çözünürlüğün monitör tarafından desteklenmemesi nedeniyledir. Çözünürlük ekran kartı tarafından desteklense de eğer monitör tarafından desteklenmiyorsa o zaman bu hata meydana gelmektedir.

LOL'DE OUT OF RANGE HATASI ÇÖZÜMÜ NASILDIR?

Bu hata meydana geldiği zaman öncelikle bilgisayarın resetlenmesi gerekmektedir. Reset işleminin ardından F8 tuşuna basılır ve Güvenli Mod seçeneği açılır. Güvenli Mod seçildikten sonra Windows sade bir görünüm ile açılır. Bilgisayarın açılması ile masa üstüne sağ tıklanır. Buradan Ekran Çözünürlüğü kısmı açılır. Buradan ayar düşürülür.

Ayarların düşürülmesinin ardından bilgisayarın yeniden başlatılması gerekmektedir. Bilgisayar yeniden açıldığı zaman Out of Range hatası da ortadan kalkmış olacaktır. LOL oyununda meydana gelen bu sorun genellikle çözünürlüğün desteklenmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu yol çözüm yolu uygulandığında sorun da ortadan kalkmış olur.