Logo Yazılım’dan bulut tabanlı İK servisleri

Her ay tekrarlı olarak çok zaman alan bordro işlemlerini daha kolay ve hızlı gerçekleştirmeyi sağlayan Bordro Yönetimi Servisi; sadece bordro ve ücret hesaplama süreçlerini değil aynı zamanda temel insan kaynakları süreçleri olan özlük yönetimi, işletmeye özel organizasyon yönetimi, izin yönetimi, yasal kurum entegrasyonları, esnek raporlama, kolay veri aktarımı gibi özellikleriyle tüm temel İK süreçlerini bir bütün halinde, tamamen dijital şekilde yönetiyor. Ayrıca, bordro süreçlerine ilişkin tüm yasal değişikliklere çok hızlı uyum sağlıyor, Sosyal Güvenlik Kurumu ya da Gelir İdaresi Başkanlığı gibi yasal kurumlarla ilgili süreçleri kurumlarla entegre şekilde yürütebiliyor.

Bordro Yönetimi Servisi’ne kesintisiz online erişim ile çalışanlar, yöneticiler ve bordro ve İK yöneticileri ve ekipleri zamandan ve mekandan bağımsız işlem yapabilir hale dönüşüyor.

İnsan kaynakları süreçleri tek platformda buluta taşınıyor: Yetenek Yönetimi

Günümüz insan kaynakları trendlerine uygun olarak sadece işvereni ya da çalışanı değil “yeteneği” esas alan “Yetenek Yönetimi Servisi”; mevcut iş gücünün verimli yönetimi için eğitim yönetimi, performans yönetimi ve anket yönetimi gibi insan kaynakları süreçlerini buluta taşıyor ve tek bir platformdan yönetimini sağlıyor. “Yetenek Yönetimi Servisi” çözümünün öne çıkan özelikleri ise; hedef ve yetkinlik odaklı yetenek yönetimi, çalışanların öğrenme yolculuğunu uçtan uca tasarlayabilme, “öğrenme çevikliği” ve öğrenen organizasyon kültürlerine tam adaptasyon, süreç tabanlı performans yönetimi. Böylece, işe girdiği andan itibaren çalışanların, şirkette yaşadıkları iç müşteri deneyimi ve yolculuğunu hedef ve yetkinlikleri doğrultusunda tasarlamaya olanak sağlıyor.

Bulut üzerinden tablet ve sabit cihazlarda kolay ve anında kullanım, yazılım ve donanım maliyetinden tasarruf gibi dijital dünyanın tüm olanaklarını işletmelere sunan Logo IK çözümleri, Logo uzmanlığı ile etkin veri güvenliği ve uzman ekipler ile sunulan hızlı ve sonuç odaklı destek hizmetleriyle de öne çıkıyor.

Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, bulut çözümlerin işletmelere sağladığı pek çok faydaya vurgu yaparak şunları söyledi: “Logo uzmanlığı ve güvencesi ile işletmelere sunduğumuz yeni İK çözümlerimiz, başta İK olmak üzere tüm yönetici ve çalışanlar için gereksiz dokümantasyondan kurtulmayı sağlamakla kalmıyor, çalışanlar arası etkileşimi arttırıyor. Zaman ve mekandan bağımsız çalışma imkanı sunarken, çalışan odaklı İK modellerini hayata geçirmeye yardımcı oluyor. Veri güvenliği en üst düzeyde sağlanırken aynı zamanda kullanım kolaylığı sunuluyor.” Müşterilere kendi ihtiyaçlarına en uygun paketi satın almadan önce ücretsiz deneme ya da demo fırsatı sunduklarını da söyleyen Sertcan, “Bulut tabanlı hizmetlerimizi abonelik modeli çerçevesinde aylık/yıllık kiralama bedeliyle üyelik oluşturarak kullanıma sunuyoruz. Ücretsiz deneme sürümü ile müşterilerimizde servislerimiz hakkında bir ön fikir oluşmasında ve abonelik seçeneklerini değerlendirmelerinde yardımcı oluyoruz. Aylık ve yıllık ödeme modelleri ile müşterilerinin kendi ödeme planını oluşturmasını sağlıyoruz.”