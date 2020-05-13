Logo Yazılım, Peoplise hisselerinin büyük kısmını satın aldı

Logo Grup Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuğrul Tekbulut Logo’nun geleceğe olan inancı ve yatırımlarının devam ettiğini belirttiği açıklamasında, “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bu zorlu günlerin geçeceğini biliyoruz. Türkiye’nin halka açık en büyük yazılım şirketi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek, ülkemiz için yüksek katma değer yaratmaya devam etmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda Peoplise hisselerinin alımı konusunda anlaşarak bir adım daha atmış olduk. Peoplise ürünlerinin Logo’daki standart İnsan Kaynakları çözümlerini tamamlayan özellikte olması, Covid-19 sonrası iş süreçlerini destekleyecek nitelikte olması, Peoplise’dan gelecek yönetici ekibin bu alandaki geniş bilgi ve yurtdışı tecrübesi İnsan Kaynakları yönetiminden İnsan Sermayesi Yönetimi HCM (Human Capital Management) geçişimizi sağlayacak, farklı ölçekteki şirketlere ve sonra da küresel pazarlara geçişimizi destekleyecek özelliktedir.” dedi.

Kurumsal firmaların tüm işe alım ihtiyaçları için tasarlanmış entegre ve video özellikli dijital insan kaynakları yönetimi platformu olan Peoplise, kendini Yetenek Yönetimi Sistemi olarak konumlandırarak başvuru takip sistemlerini (ATS) sosyal medya kaynaklı işe alımları, dijital değerlendirme ve markalaşma araçlarını içeren mobil uyumlu platforma dönüştürüyor.



Peoplise, insan kaynakları alım süreç yönetim sistemi ile; işe alım yapılacak bir pozisyon ve o pozisyondaki bir aday ile ilgili her türlü test sonucu, adayın cevapları, mülakat kayıtları gibi bilgileri bir arada bulunduruyor ve adayın değerlendirilmesini otomasyonla kolaylaştırarak, hızlandırıyor.