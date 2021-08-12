Logo Yazılım ilk 6 ayda, satış gelirlerini yüzde 45 arttırdı

2021 büyüme grafiğinde çok iyi performans gösteren Logo Yazılım, tekrarlayan gelirlerin payını artırarak önümüzdeki dönem sürdürülebilir büyüme gücünü güvence altına aldı. Mikro KOBİ’lere sunduğu bulut çözümü Logo İşbaşı ile ulaştığı şirket sayısı 7 kat arttı, özel entegratörlük faaliyetlerinde hem müşteri sayısında hem gelirde güçlü büyüme kaydetti.



Logo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu başarıyla geride bıraktıkları 2021 ilk yarı yılın ardından yaptığı değerlendirmede şu sözleri kaydetti:



“Teknolojiye yatırım artık gerek küçük firmaların gerek orta ve büyük ölçekli işletmelerin yaşamının her alanında artarak yer almaya devam ediyor. Şirketler değişen dünya koşullarına ve kullanıcı davranışlarına uyum sağlayabilmek ve rekabet açısından öne geçebilmek için ürünlerini, hizmetlerini ve iş modellerini dijitalleştirerek dönüştürüyorlar. Bu dönüşümün 2021 yılında da hızlanarak devam ettiğini ve etki alanını genişlettiğini gözlemliyoruz. İşlerini teknoloji, dijital dönüşüm, yetenek yönetimi ve müşteri ilişkileri odağında yöneten şirketlerin daha dayanıklı olduğunu ve rekabet avantajı sağladığını görüyoruz. Bu anlayışla 2021 yılında da değişen koşullara çeviklikle uyum sağlıyor, hedeflerimizi sıklıkla gözden geçiriyor ve iş süreçlerimizi dönüştürmeye devam ediyoruz. Bu süreçte çalışanlarımız, iş ortaklarımız, yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımızla yarattığımız değer çerçevesinde tüm Logo kullanıcılarımızla etkileşimimizin kalitesini ve doğasını tanımlayan “müşteri deneyimi” odağımızı geliştirerek tüm iş modellerimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi öngörebilmeyi hedefliyoruz. Şirket kültürümüzün temellerinde yer alan müşteri odaklı yaklaşımımızla müşteri memnuniyetinin artırılarak marka bağlılığına dönüşmesini ve sürdürülebilir, uçtan uca müşteri odaklı bir Logo deneyimi sunmayı amaçlıyoruz."