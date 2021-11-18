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Logo Yazılım dijitalleşme sürecinde işletmelerin yanında

#Sponsorlu İçerik#Logo Yazılım#Selim Öztürk
Selim ÖZTÜRK

Pandemi sürecinde önemi daha da artan dijital dönüşüme büyük yatırımlar yapan ve Dijital Dönüşüm Hizmetleri Birimi ile bu alanda çözümler üreten Logo Yazılım, işletmelerin ihtiyaçları için kapsamlı hizmetler sunuyor. Bu kapsamda Logo Dijital Dönüşüm Genel Müdürü Süheyla Özgül, Dijital Dönüşüm Hizmetleri Birimi’ne neden ihtiyaç duyduklarını, şirketlerin ihtiyacı olan dönüşüm desteklerini nasıl belirlediklerini anlatırken, işletmelerin dijital dönüşüm konusunda nelere dikkat etmesi gerektiğini de Hürriyet Editörü Selim Öztürk'e anlattı.

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