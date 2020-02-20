Logo Yazılım, 2019 finansal sonuçlarını açıkladı

Öte yandan Türkiye’de e-devlet çözümlerinde firma sayısına göre sektör liderliğini sürdüren eLogo, müşteri sayısını geçen seneye göre %75 genişletti ve harcanan kontör sayısı %59 oranında arttı. Logo Yazılım’ın 2016 yılında satın aldığı Romanya’daki iştiraki Logo Total Soft ise 2019 yılında Euro bazında %18 satış geliri büyümesi ve %97 FAVÖK büyümesi elde etti.

Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu başarıyla geride bıraktıkları 2019 yılının ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de e–devlet çözümleri kapsamında Ekim ayında değişen tebliğin olumlu etkisinin ve Romanya faaliyetlerindeki verimlilik artışının sağladığı katkının altını çizdi.

Koyuncu, Logo markasının, markalaşma programı olan Turquality’nin de desteğini aldıktan sonra küresel ve bölgesel pazarlarda güç olma yolundaki adımlarını hızlandıracağını ifade etti.