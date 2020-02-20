MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriLogo Yazılım, 2019 finansal sonuçlarını açıkladı
GeriTeknoloji Logo Yazılım, 2019 finansal sonuçlarını açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 20.02.2020 - 13:54,Son Güncelleme:/

Logo Yazılım, 2019 finansal sonuçlarını açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Logo Yazılım, 2019 finansal sonuçlarını açıkladı

Yazılım kuruluşu Logo Yazılım 2019 yılını kapsayan finansal sonuçlarını açıkladı. Logo Yazılım, 2019’da satış gelirlerini geçen yıla oranla %31 arttırarak 422 milyon TL’ye yükseltti. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını (FAVÖK) da %41 oranında arttıran Logo’nun net kârı ise %27 artış göstererek 86 milyon TL’ye ulaştı. Logo Yazılım hisse başına kazancı ise %27 oranında artış gerçekleştirdi.

Öte yandan Türkiye’de e-devlet çözümlerinde firma sayısına göre sektör liderliğini sürdüren eLogo, müşteri sayısını geçen seneye göre %75 genişletti ve harcanan kontör sayısı %59 oranında arttı. Logo Yazılım’ın 2016 yılında satın aldığı Romanya’daki iştiraki Logo Total Soft ise 2019 yılında Euro bazında %18 satış geliri büyümesi ve %97 FAVÖK büyümesi elde etti. 

Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu başarıyla geride bıraktıkları 2019 yılının ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de e–devlet çözümleri kapsamında Ekim ayında değişen tebliğin olumlu etkisinin ve Romanya faaliyetlerindeki verimlilik artışının sağladığı katkının altını çizdi. 

Koyuncu, Logo markasının, markalaşma programı olan Turquality’nin de desteğini aldıktan sonra küresel ve bölgesel pazarlarda güç olma yolundaki adımlarını hızlandıracağını ifade etti.

ViewSonic monitör incelemesi Oyun monitorleriyle yakından tanınan bir isim olan ViewSonic’in yeni monitorü VX2758-C-mh Doom oynadık.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle