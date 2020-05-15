Logo nasıl yapılır ve tasarlanır? Ücretsiz en iyi logo yapma (logo tasarım) programı önerisi

Logo yapabilmek için ücretsiz olarak sunulmuş pek çok program yer almaktadır. Bu programları kullanarak profesyonel bir şekilde logo tasarlayabilirsiniz.

Logo Nasıl Yapılır Ve Tasarlanır?

Logo yapmak için önemli hususlar bulunmaktadır. Öncelikle bir logonun tasarlanması sabır isteyen bir iştir. Logo yapımı günler sürebilir. Kendi markanızı en iyi şekilde yansıtacak olan logoları inceleyerek diğer logolardan ilham alabilirsiniz. Bu şekilde kendinize uygun bir logo türü seçebilirsiniz. Logo yapmak için mutlaka bir programa ihtiyacınız olacaktır. Piyasada yer alan ücretsiz en iyi logo yapma programları ile birlikte logo tasarlayabilirsiniz.

Ücretsiz En İyi Logo Yapma (Logo Tasarım) Programı Önerisi

1) Logaster

Ücretsiz logo yapma programları deyince akla ilk gelen programlardan olan logaster çok kullanışlı bir programdır. Logaster ücretsiz olmasının yanı sıra pek çok dil desteği olan bir programdır. Yani program üzerinde Türkçe dil desteği de yer almaktadır. Log yapmak için hazır materyaller programda yer almaktadır. Ayrıca program üzerinden kartvizit veya davetiye de oluşturabilirsiniz. Oldukça profesyonel logolar yapabileceğiniz bu programı ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

2) Shopify Online Logo Maker

Online olarak logo tasarlamanızı sağlayan bu program oldukça sade arayüze sahip olan bir programdır. Shopify online logo maker saniyeler içerisinde logo yapmayı olanak tanıyan bir programdır. Shopify online logo maker programının en büyük özelliklerinden birisi ise tasarım için herhangi bir bilgiye ihtiyacınız yoktur. Tasarım bilmeseniz dahi profesyonel bir şekilde ücretsiz logo tasarlama imkanına sahip olursunuz.

3) Free Logo Maker

Free logo maker ücretsiz olarak logo tasarlayabileceğiniz bir başka programdır. Logo yaparken program etrafında komutlar çıkmaktadır. Bu şekilde kolayca logonuzu oluşturma imkanına sahip oluyorsunuz. Karikatür tarzı bir logo tasarlamak istiyorasanız free logo maker programı tamda size göre bir programdır. Oluşturmuş olduğunuz logolarınızı PNG olarak da kaydedebilirsiniz.

4) Canva

Canva programı da online olarak logo tasarlamanızı sağlayan bir programdır. Canva bir çok logo iconları barındırmaktadır. İstediğiniz görseli program üzerinden logonuza ekleyebilirsiniz. Ücretsiz en iyi alternatif logo tasarlama programlarından olan canva programını kullanarak güzel logolar oluşturabilirsiniz.

5) GraphicSprings Logo Creator

Daha da profesyonel logo yapmak isteyenlerin tercih edeceği ücretsiz logo tasarlama programlarından olan GraphicSprings programı yüksek çözünürlükte logo yapmanızı sağlar. Ayrıntılı bir şekilde logo bu program üzerinden tasarlayabilirsiniz. Ayrıca bu programda online bir logo tasarımı imkanı sunar.