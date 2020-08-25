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Teknoloji
Haber Giriş: 25.08.2020 - 07:55 | Son Güncelleme:

Logitech'ten büyük elli kullanıcılara özel mouse

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Logitech'ten büyük elli kullanıcılara özel mouse
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Logitech, büyük elli kullanıcılar için tasarlanmış, kıvrımlı şekle ve gecikmesiz bağlantıya sahip Logitech M190/191 Tam Boyutlu Kablosuz Mouse’u duyurdu.

Hassas bir imleç kontrolüne sahip mouse, doğru satır kaydırma özelliği sunuyor. Yeni M190/191, 10 metre mesafeye kadar  istikrarlı kablosuz bağlantı özelliği ile gecikme veya kesinti olmadan çalışabilmeyi destekliyor.

Tam boyutlu, iki elle kullanıma uygun tasarıma sahip M190/191, hem sağ hem de sol el kullananlar için tasarlandı.

M190/191 Tam Boyutlu Kablosuz Mouse’un kıvrımlı yüzeyi, parmakları uygun şekilde desteklerken, avuç içi desteği ile öne çıkıyor. 18 ay pil ömrü sunan mouse, kullanımda olmadığında otomatik olarak güç tasarrufu moduna geçiyor.

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