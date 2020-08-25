Logitech'ten büyük elli kullanıcılara özel mouse

Hassas bir imleç kontrolüne sahip mouse, doğru satır kaydırma özelliği sunuyor. Yeni M190/191, 10 metre mesafeye kadar istikrarlı kablosuz bağlantı özelliği ile gecikme veya kesinti olmadan çalışabilmeyi destekliyor.



Tam boyutlu, iki elle kullanıma uygun tasarıma sahip M190/191, hem sağ hem de sol el kullananlar için tasarlandı.

M190/191 Tam Boyutlu Kablosuz Mouse’un kıvrımlı yüzeyi, parmakları uygun şekilde desteklerken, avuç içi desteği ile öne çıkıyor. 18 ay pil ömrü sunan mouse, kullanımda olmadığında otomatik olarak güç tasarrufu moduna geçiyor.



