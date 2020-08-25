Logitech yeni oyuncu kulaklığını tanıttı: İşte öne çıkan özellikleri

20 metreye kadar kablosuz kapsama alanı sunan ürün, Blue Vo!ce teknolojisine sahip çıkarılabilir mikrofonu ile geliyor ve 29 saatlik pil ömrü sunuyor. Daha net ve temiz bir ses için Pro-G sürücüden yararlanan ürün, DTS 2.0 yeni nesil surround ses sitemini de kullanıyor.

278 gram ağırlığındaki Logitech G733, ters çevrilebilir süspansiyonlu kafa bantları ve yumuşak çift katmanlı hafızalı köpük kulak süngerleri ile birlikte geliyor.



Ürün; beyaz, mavi, lila ve siyah renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak.







