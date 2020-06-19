Logitech, ürünlerinde karbon ayak izi etkisini azaltacak

Logitech, sürdürülebilirlik yolunda adım attı. Şirket, hem ürün ambalajlarında hem de web sitesinde tüm ürünlerin karbon etkisine yer vereceğini açıkladı. Karbon etkisi etiketi, ilk başta oyun ekipmanlarında yer aldıktan sonra diğer kategorilerdeki ürünlerin de tamamına eklenecek. Karbon etkisine dair ürün etiketlemesi yapan ilk teknoloji firması olan Logitech, satın aldıkları ürünler hakkında kullanıcılarını bilgilendirmeyi amaçlamanın yanı sıra karbonun çevre üzerindeki etkilerini azaltmak için de kendi sektörüne öncülük ediyor.

Günümüzde dünyanın çok büyük çevre problemleriyle karşı karşıya olduğununaltını çizen Logitech Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Müdürü Mustafa Uyar, “Dünyanın karşılaştığı çevre sorunları her canlının hayatını tehlikeye atıyor. Bu nedenle şeffaf, çevreye duyarlı ve toplumsal faydaya önem veren kurumlara geçmişe oranla çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu anlayıştan hareketle, Logitech olarak ürünlerimizin karbon etkilerini kullanıcılarımızla paylaşarak örnek bir adım attığımız inancındayız. Günümüzde tüketiciler artık kullandığı ürünlerin yol açtığı her türlü sorun hakkında da bilgi sahibi olup tercihlerini buna göre yapıyor. Bu nedenle çevreyi koruyan, etik değerlere sadık, satıştan daha büyük amaçları olan markaların itibarlarını uzun vadede koruyarak güçleneceğine inanıyoruz. Ancak çevre sorunları bir ya da birkaç kurumun desteğinden daha fazlasını ortaya koymayı gerektiriyor. Markalar veya bireyler olarak herkesi bu mücadelenin bir parçası olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Sürdürülebilirliğe olan bağlılığını gerçekleştirdiği çalışmalarla kanıtlayan Logitech, karbon ayak izini azaltma sözü vererek Paris Anlaşması’nı desteklediğini açıkladı. Şirket ayrıca 2030 yılına kadar sadece yenilenebilir elektrik enerjisi kullanacak altyapıyı sağlayacağını da taahhüt etti.

Logitech, bir ürünün hammadde, üretim, dağıtım, kullanım ve en nihayetinde ömrünü tamamlama süreçlerinin karbon etkisini yansıtan bir “Yaşam Döngüsü Analizi” geliştirdi. Yaşam Döngüsü Analizi, şirketin çeşitli ürünleri ve ambalaj malzemelerinin analiz edilmesini sağlıyor. Logitech, karbon etkilerini şeffaf şekilde doğrulamak amacıyla bağımsız üçüncü partilerle de çalışmalarını sürdürüyor. Marka, ürünlerin karbon ayak izi bilgilerine, uygulanan yöntem ve protokole çevrimiçi erişim de sağlayacak.