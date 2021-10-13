Logitech TÃ¼rkiyeâ€™nin yeni Ãœlke MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Sinem ErdoÄŸmuÅŸ Yavuz oldu

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Yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaÂ Ã§eÅŸitli Ã¼st dÃ¼zey SatÄ±ÅŸ ve Pazarlama rollerindeÂ Ã¶nemli deneyimleri bulunanÂ ErdoÄŸmuÅŸ Yavuz,ÂLogitech TÃ¼rkiyeâ€™nin pazarÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼me sÃ¼recine,Â ekibine ve diÄŸer faaliyetlerine liderlik edecek.

Marmara Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunu olan Sinem ErdoÄŸmuÅŸ Yavuz; Ekonomi alanÄ±ndaki YÃ¼ksek LisansÄ±nÄ± 2002 yÄ±lÄ±nda yine aynÄ± Ã¼niversitede gerÃ§ekleÅŸtirdi. DoktorasÄ±nÄ± ise 2006 yÄ±lÄ±nda Ä°spanyaâ€™da; Madrid Autonoma Ãœniversitesiâ€™nde tamamladÄ±. Kariyerine 2002 yÄ±lÄ±nda Ä°spanyaâ€™da baÅŸlayan ErdoÄŸmuÅŸ Yavuz, Vestel Iberiaâ€™da 4 yÄ±l boyunca Pazarlama ve SatÄ±ÅŸ alanÄ±nda Ã§eÅŸitli gÃ¶revler Ã¼stlendikten sonra; 2006 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶nerek Coca-Cola Ä°Ã§ecek AÅžâ€™de MÃ¼ÅŸteri Ä°liÅŸkileri ve YÃ¶netimi alanÄ±nda Ã¶nemli sorumluluklar Ã¼stlendi. 2008 yÄ±lÄ±nda British American Tobacco TÃ¼rkiyeâ€™de gÃ¶rev almaya baÅŸlayan ErdoÄŸmuÅŸ Yavuz, burada SatÄ±ÅŸ, Ticari Pazarlama ve TÃ¼ketici Ä°letiÅŸimi alanlarÄ±nda Ã¶nemli gÃ¶revlerde bulundu. Â 2011 yÄ±lÄ±nda Coca-Colaâ€™nÄ±n Bahreyn ve Katar SatÄ±ÅŸ MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ pozisyonuna getirilen ErdoÄŸmuÅŸ Yavuz, Åžubat 2013â€™te Coca-Cola ÅžiÅŸeleme Grubuâ€™nun BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman Kanal Pazarlama MÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak atandÄ±.Â

SonrasÄ±nda NestlÃ© TÃ¼rkiyeâ€™de Zincir MÃ¼ÅŸteriler SatÄ±ÅŸ MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yÃ¼rÃ¼ten ErdoÄŸmuÅŸ Yavuz, yeni gÃ¶revinden Ã¶nce 3Mâ€™de TÃ¼rkiye TÃ¼ketici ÃœrÃ¼nleri Ä°ÅŸ Grubu Ãœlke DirektÃ¶rÃ¼ olarak gÃ¶rev almaktaydÄ±.