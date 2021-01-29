Logitech MX Keys, Türkçe tuşlu modeliyle Türkiye'de

MX Keys tuş diziliminde Windows ve MacOS tuşları bir arada bulunurken, ürün Linux, iOS, iPadOS ve Android cihazlarla da tam uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Eş zamanlı olarak 3 cihaza bağlanabilen Logitech MX Keys, bu cihazlar arasında hızlı geçiş sağlıyor.

Ürün, USB-A alıcısı ya da Bluetooth bağlantısıyla istenilen cihaza bağlanabiliyor.

Klavyenin tasarımında da ince dokunuşlar var. Logitech'ten yapılan açıklamaya göre mat kaplama uygulanmış tuşlar parmakların şekli ile eşleşirken yuvarlak kenarları, tuşa nereden basılırsa basılsın daha rahat bir yazma hissi sağlıyor. Diğer yandana mat kaplama sayesinde tuşlar arasındaki geçiş yapmanın da daha kolay olduğu belirtiliyor.



Klavyenin ışıkları beyaz renkte. Işık sensörü sayesinde ortamdaki parlaklığa göre ışığın şiddetini algılıyor. Klavyede el algılama özelliği mevcut. Elinizi klavyeye yaklaştırdığınızda ışıklar belirginleşiyor, geri çektiğinizde soluklaşıyor. Bu sayede yazı yazmadığınız zamanlarda klavye göz almıyor. Ayrıca pil tasarrufu sağlanıyor.



Logitech MX Keys Türkçe klavye’nin avuç içi desteği olmayan versiyonunun Türkiye fiyatı 1299 TL.