Logitech mouse'lar için çok önemli güncelleme

Logitech G; hızlı, performanslı ve düşük tepki süreli HERO 25K sensörünü duyurdu. Mouse’lara yeni gelen yazılım güncellemesi ile üst limiti 16.000 DPI’dan 25.600 DPI’a yükselten Logitech G'nin HERO 25K sensörü, dünyanın ilk mikron altı seviye mouse sensörü olma özelliğine sahip. Yani mikron altı seviyedeki her hareketi doğru bir şekilde takip ederek yüksek hassasiyet sunuyor.



HERO 25K, güç tüketimini indirmek için farenin hareketine göre kare hızlarını sürekli olarak ayarlayan akıllı bir güç yönetim sistemi kullanıyor. HERO, önceki Logitech G sensörlerinden 10 kat daha fazla güç verimine sahip.

Aşağıdaki oyuncu mouse’larına sahip tüm kullanıcılar G HUB yazılım güncellemesi ile HERO 25K sensöre sahip olabilirler.