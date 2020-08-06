Logitech G923 Yarış Direksiyonu tanıtıldı

Logitech G923, Trueforce'u daha gerçekçi bir hale getirmek için oyun özelliklerini kullanan yeni bir güç geri bildirim sistemi sunuyor. G923, bir yarış pilotunun algıladığı detayları simüle ediyor. Şu an PC ve XBOX One için uyumlu olan ürün, önümüzdeki aylarda XBOX Series X için de uyumlu olacak.

Trueforce, yarış oyunlarında kullanılan, yüksek tanımlı güç geri bildirim teknolojisi. Oyunu ve sesini gerçek zamanlı kullanarak oyuncuların lastik çekişini, pist arazisini veya motorun gücünü daha fazla hissetmelerini sağlıyor. Doğrudan oyun için motorlara bağlanan Trueforce, desteklenen oyunlarda yeni nesil gerçekçilik ve ayrıntı üretmek için saniyede 4.000 defa işlem yapıyor.

Fırçalanmış metal direksiyon simidi, parlak pedallar ve deri jant kapağı ile tasarlanan G923'ün öne çıkan özellikleri ise şöyle:

* Programlanabilir Çift Debriyaj Başlatma Kontrolleri: Maksimum çekiş ve minimum dumanı kolaylaştıran programlanabilir çift debriyaj ile yarışçıların hattan daha temiz ve daha hızlı çıkmasını sağlıyor.

* Dahili Rev Göstergesi: Dahili renkli LED ışıklar RPM aralığınızı gösterir ve yarışçı kırmızı çizgiye çarptığında uyarıyor.

* On-Wheel Oyun Kontrolleri: Xbox başlık kontrolleri, parmakların ucunda tam kontrol sağlamak için direksiyona entegre edildi.

* Aşamalı Fren Pedalları: Yeni bir aşamalı yay özelliğine sahip fren pedalı tepkisi daha fazla gerçekçilik ve kontrol sağlıyor.

* 24 Noktalı Seçim Kadranı: Yerleşik seçim kadranı yarışçının çekişi, otomatik denge yönetimini, fren kuvvetini ve daha fazlasını ayarlamasına yardım ediyor.