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GeriTeknoloji Logitech G915 TKL mekanik oyuncu klavyesini tanıttı
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Teknoloji
Haber Giriş: 26.05.2020 - 10:46,Son Güncelleme:

Logitech G915 TKL mekanik oyuncu klavyesini tanıttı

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Logitech G915 TKL mekanik oyuncu klavyesini tanıttı
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Oyun teknolojileri ve ekipmanları üreticisi Logitech, hem özellikleri hem de kompakt tasarımıyla öne çıkan G915 TKL Mekanik Oyuncu Klavyesini duyurdu.

G915 TKL, 40 saat pil ömrü, mekanik GL anahtarları, LIGHTSPEED teknolojisi ve Bluetooth ile kablosuz bağlantı özelliğiyle kutusundan çıkıyor. Turnuva sınıfı kompakt tasarıma sahip klavye, daha küçük alanlara sığıyor ve kolayca başka bir yere taşınabiliyor. LIGHTSPEED teknolojisi sayesinde tuş aydınlatmaları 

Logitech G915 TKL mekanik oyuncu klavyesini tanıttı

kapalı olarak günde ortalama 8 saat kullanıldığında 135 saate kadar kablosuz oyun deneyimi sunan G915 TKL, LIGHTSYNC teknolojisi ile de oyunlarla senkronize olan dinamik ve kişiselleştirilebilir bir aydınlatma sunuyor.

Standart mekanik anahtarların yarısı kadar yüksekliğe sahip olan klavye, hız ve performansı artırıyor.

Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, "Oyun keyfini ve profesyonelliğini artırmak için kullanılan klavyenin en az diğer ekipmanlar kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle yeni ürünlerimizi oyuncuların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam ediyoruz. Logitech G’nin en ince ve gelişmiş mekanik oyuncu klavyelerinden biri olan G915 TKL ile ürünlerimizdeki teknolojiyi daha kompakt bir tasarımla bir araya getirdik.” diye konuştu.

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