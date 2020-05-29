Logitech G ve McLaren, G Challenge 2020’yi duyurdu
Logitech G ve McLaren, G Challenge 2020’yi duyurdu. Bu yılki mücadelenin galibi Londra’ya 4 günlük bir seyahat kazanarak dünyaca ünlü yarışçı Lando Norris’in koçluğunda McLaren’i daha yakından keşfedebilecek.
Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik olmak üzere dört bölümde gerçekleşecek olan etkinliğin her bölümünün ilk 3 kazananı büyük finallerde yarışacak.
Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Logitech G olarak esporun ve turnuvaların büyüyüp yaygınlaşması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. G Challenge 2020 mücadelesine başlamak için de sabırsızlanıyoruz. Çünkü dünyanın her yerinden çok sayıda katılımcı, yarış tutkularını paylaşma ve kendi yeteneklerini test etme imkanı bulacak” diye konuştu.
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