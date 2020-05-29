Logitech G ve McLaren, G Challenge 2020’yi duyurdu

Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik olmak üzere dört bölümde gerçekleşecek olan etkinliğin her bölümünün ilk 3 kazananı büyük finallerde yarışacak.

Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Logitech G olarak esporun ve turnuvaların büyüyüp yaygınlaşması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. G Challenge 2020 mücadelesine başlamak için de sabırsızlanıyoruz. Çünkü dünyanın her yerinden çok sayıda katılımcı, yarış tutkularını paylaşma ve kendi yeteneklerini test etme imkanı bulacak” diye konuştu.



