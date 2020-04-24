Logitech C920 HD Webcam incelemesi

Logitech, sadece webcam'leriyle değil, mouse olsun klavye olsun, ses sistemleri olsun pek çok kategoride farklı farklı ürünlere sahip bir marka. Uzun süredir mouse'unu kullandığım Logitech'in bu kez webcam'i elimde. Açıkçası webcam'i sıkça kullanan biri değilim; ancak evden çıkamadığımız bugünlerde görüşmeleri sağlamak için webcam'siz olmuyor.

Piyasada pek çok alternatif var elbette; ben Logitech'in C920 HD Webcam'iyle sürece dahil olayım dedim. Webcam'i kullanmak hayli basit; özellikle de dizüstü bilgisayarların pek çoğu oldukça bulanık görüntü veriyor; bu nedenle dizüstü de kullansanız webcam gerekebiliyor. Bu ürün 1080p çözünürlüğünde sizi yakaladığından görüntü kalitesiyle ilgili pek bir dert yaşamıyorsunuz.



Ürünü kutusundan çıkarıp USB ile bilgisayara bağlamam yetiyor. Yani kurulum için herhangi bir yazılıma da ihtiyaç duymuyorsunuz. Bilgisayarınız hızlıca webcam'i tanıyor ve hazır hale geliyor. Şimdi cihazın teknik özelliklerine göz atalım.

Webcam, otomatik odaklama sistemine sahip ve sizin ayrıca bir işlem yapmanıza gerek yok. Az önce belirttiğim gibi 1080p/30 fps görüntü alabiliyor; ancak dilerseniz 720p/30 fps görüntü alma şansınız da var elbette.

Üzerinde yerleşik mikrofonu da bulunan Logitech C920 HD Webcam, dizüstü bilgisayarlarda, masaüstü bilgisayarlarda ergonomik bir şekilde kullanılıyor. Webcam'in 1.5 metre uzunluğunda bir kablosu var; bu da bence yeterli.

Full HD cam mercek ve premium otomatik odaklama özelliği ile karşınızdaki sizi oldukça net görürken, beş bileşenli cam mercek, çok keskin ve net görüntüler yakalıyor. Diğer yandan otomatik odaklama özelliği de tutarlı yüksek çözünürlük sağlamak için hassas ayarlar yapmaktan geri durmuyor.



Webcam'lerle ilgili sıkça şikayet edilen hususlardan biri de loş ortamlarda görüntünün oldukça bozulması. Bu konuda Logitech, dersine çalışmışa benziyor. Ben öğlen saatlerinden sonra güneşe ters istikamette duran bir odada olduğumdan biraz karanlıkta kalan bir odada çalışıyorum. Ancak bu webcam'de bu durum çok da büyük sorun teşkil etmiyor; beni tam olarak bu konuda tatmin etmese de, diğer webcam'lere göre daha iyi sonuç verdiğini söyleyebilirim.

Eğer şu sıralar görüntülü görüşme sıkça yapıyor ve görüntüyü iyi alabilen bir webcam arayışı içindeyseniz Logitech C920 HD Webcam'e göz atmanızda fayda var.