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Liste açıklandı, sonuçlar şaşırttı! Hangi uygulama hangi bilgilerinizi paylaşıyor?

Güncelleme Tarihi:

#Duolingo#Gmail#Uber
Liste açıklandı, sonuçlar şaşırttı Hangi uygulama hangi bilgilerinizi paylaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 15:56

Cep telefonlarınıza indirdiğiniz uygulamalar, sadece sundukları hizmeti vermekle kalmıyor; aynı zamanda hakkınızda pek çok bilgiyi de topluyor. Üstelik bu veri toplama, çoğu zaman sizin haberiniz bile olmadan gerçekleşiyor. Uygulama geliştiricileri, ücretsiz hizmetlerin karşılığında kullanıcı verilerini işliyor, reklam şirketleriyle veya başka üçüncü taraflarla da paylaşıyor.

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Uygulamaları indirirken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, o uygulamanın gizlilik politikasını incelemek. Apple’ın App Store’undaki “Uygulama Gizliliği” bölümü de hangi verilerin toplandığını anlamak açısından iyi bir kaynak sunuyor. Nsoft'un yaptığı bir araştırma, bu raporlar üzerinden en fazla veri toplayan uygulamaları ortaya koyuyor.

PCMag'in aktardığı araştırmanın sonuçları şaşırtıcı: Oyun uygulamaları Candy Crush Saga ve Roblox, ya da eğitim uygulaması Duolingo gibi beklenmeyen isimler de listede yer alıyor. Candy Crush ve Roblox, verileri büyük oranda kendilerinde tuttuklarını belirtirken, Duolingo topladığı verilerin yüzde 20’sini üçüncü taraflarla paylaşıyor.

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Buna karşılık, sosyal medya uygulamaları tam anlamıyla veri canavarı. Meta çatısı altındaki Facebook, Instagram, Messenger ve Threads, kullanıcı verilerinin yüzde 68,6’sını dış şirketlerle paylaşıyor. TikTok, X, LinkedIn ve Snapchat gibi diğer sosyal platformlar da benzer şekilde kullanıcıların büyük kısmını izliyor ve topladığı verileri temel işlevler için kullanıyor.

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GOOGLE, AMAZON, PAYPAL VE UBER DE LİSTENİN ÜST SIRALARINDA 

Liste yalnızca sosyal medya uygulamalarıyla sınırlı değil. Teknoloji devleri de oldukça iştahlı. Amazon, verilerin küçük bir kısmını paylaşsa da, alışveriş deneyimini kişiselleştirmek için kullanıcı hakkında kapsamlı veri topluyor. YouTube ise topladığı verilerin yüzde 31,4’ünü dış şirketlerle paylaşıyor, yüzde 34,3’ünü ise reklam hedefleme için kullanıyor.

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Google’ın diğer uygulamaları olan Google, Google Maps, Google Pay ve Gmail de listede. Gmail hariç hepsi, kullanıcı verilerini üçüncü taraflarla paylaşıyor. PayPal, "diğer" kategorisi altında topladığı çok sayıda veriyle yedinci sırada. Bu kategori, konumdan fotoğraflara, cihaz kimliğinden arama geçmişine kadar uzanıyor.

Bazı uygulamaların veri toplaması anlaşılabilir: Uber ve Uber Eats gibi hizmetlerin konum bilgisine erişimi doğal karşılanıyor. Ancak benzer hizmet sunan Lyft gibi uygulamalar listede yer almıyor. Bunun nedeni, Uber’in kullanıcıların fiziksel konumuna kadar çok daha detaylı bilgi toplaması olabilir. Uzmanlar, mümkünse bu uygulamaların tarayıcı tabanlı sürümlerinin kullanılmasını öneriyor.

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#Duolingo#Gmail#Uber

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