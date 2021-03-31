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Teknoloji
Haber Giriş: 31.03.2021 - 11:21 | Son Güncelleme:

Liste açıklandı: Apple'dan Türkiye sürprizi

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Liste açıklandı: Apple'dan Türkiye sürprizi

Apple'ın bağımsız teknik servis özelliğinin kullanıma gireceği ülkeleri açıkladı. Listede Türkiye'ye de yer aldı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bağımsız teknik servis özelliğinin kullanıma gireceği ülkelerin listesini açıkladı.

Apple, listede pek çok yeni ülkeye açacağını duyurdu. Söz konusu listede Türkiye de yer aldı.

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Bu adım sonrası listede yer alan ülkelerdeki resmi tamir noktalarının sayısı artacak.

Apple’ın bu yeni sistemine dahil olmak için şirkete başvuru yapılması ve onay alınması gerekecek.

Onay alan kişiler Apple'dan bağımsız olarak teknik servis hizmeti verebilecek.

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Bağımsız onarım programına katılmanın ücretsiz olduğunun altını çizen Apple konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Yeni programa katılabilmek için işletmelerin onarımları gerçekleştirebilecek Apple’dan sertifikalı bir teknisyene sahip olması gerekiyor."

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