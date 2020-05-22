Liseli gençlere çevrimiçi yazılım ve donanım eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile gerçekleştirilen ve herkese açık çevrimiçi içeriklere sahip proje, öğrencilerin teknolojiyi kullanarak yaratıcı bir şekilde problem çözmesini amaçlıyor. Proje kapsamında hazırlanan ücretsiz çevrimiçi ders videoları ile öğrenci ve öğretmenler donanım, yazılım, tasarım ve proje geliştirme konularında temel bilgilere ulaşırken geleceğin teknoloji dünyasında ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri de kazanabilecek.



“Hayalini Tasarlayanlar” projesi kapsamında hazırlanan çevrimiçi ders videoları; Elektroniğin Temelleri ve Arduino ile Programlama, Algoritmik Düşünme ve Python ile Programlama, Proje Yönetimi, Tasarım İlkeleri ve Üç Boyutlu Tasarım konularını kapsıyor. Her biri başlangıç seviyesinde olan ve en az 3 saatlik eğitim içeren videolar Türkiye’nin farklı illerindeki öğretmen ve öğrencilerin bilgiye erişim imkanını artırmayı ve gençlerin teknolojiyi kullanma becerilerini geliştirerek içinde yaşadıkları çevreye ait sorunlara çözümler üretmelerini hedefliyor.