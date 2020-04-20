Lise öğrencisi 3 boyutlu yazıcıyla siperlikli maske üretiyor

Cinoğlu, eğitim öğretime ara verilmesinin ardından, televizyondan fedakarlıklarını izlediği sağlık çalışanları için siperlikli maske üretmeye karar verdi.

Babasının yardımıyla evlerinin bir bölümünü atölyeye dönüştüren Cinoğlu, önceden okulda "robot teknolojileri takımı"ndan arkadaşlarının yardımıyla tasarladığı 3 boyutlu yazıcıyla üretime başladı.

Cinoğlu, ailesinin de yardımıyla ürettiği 200'den fazla siperlikli maskeyi, sağlık çalışanlarına ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdi.

"Sağlık çalışanları cephede kahramanca mücadele ediyor"

Cinoğlu, yaptığı açıklamada, eğitim öğretime ara verilmesinin ardından, koronavirüsle en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları için bir şeyler yapmak istediğini söyledi.



Bu kapsamda kendisine ulaştırılan malzemelerle siperlikli maske üretimine başladığını anlatan Cinoğlu, şöyle konuştu:

"Plastik üst ve alt parçaları kendi yaptığım 3 boyutlu yazıcıyla basıyorum ve bunları şeffaf plakalar ve lastiklerle birleştirerek yüz siperliği haline getiriyorum. Siperlikleri dezenfekte edip paketliyoruz. Bugüne kadar okulumuzun desteğiyle 200'den fazla siperlikli maske ürettik. Malzeme tedarik ettiğimiz sürece siperlik üretmeye ve sağlık çalışanlarına ulaştırmaya devam edeceğiz."

Cinoğlu, isteyen herkesin bu dönemde elinden geldiğince bir şeyler yapabileceğini dile getirdi.

Sağlık çalışanları için maske üretmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Cinoğlu, "Sağlık çalışanları cephede kahramanca mücadele ediyor. Okulda tasarladığım 3 boyutlu yazıcıyı böyle bir işte kullanmayı hiç düşünmemiştim. İşe yaradığı için çok sevinçliyim." diye konuştu.