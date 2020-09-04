Lise öğrencileri TEKNOFEST'te yarışacak insansız hava aracını tanıttı

Öğrencilerin kurduğu "Göktürk Kartalları" adlı takım tarafından geliştirilen İHA, 16-20 Eylül'de yapılacak TÜBİTAK Türkiye Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Projesi Yarışması'nın "sabit kanat" kategorisinde test uçuşu aşamasına geçmeye hak kazanan 52 projeden biri seçildi.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda düzenlenen tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada TEKNOFEST'in, uzay ve havacılık tutkusunu yayma hedefiyle başlatıldığını söyledi.

Öğrencilere yarışmada başarılar dileyen Ünsal, bu tür projelerle zeki ve yetenekli gençlerin keşfedildiğini dile getirdi.

Milli Teknoloji Hamlesi'ne yönelik çabaları desteklediklerini anlatan Ünsal, "Bu pırıl pırıl gençler gelecekte insansız hava araçlarının üretiminde rol oynayacak. Bizlere düşen de bunları sonuna kadar desteklemektir." dedi.

Göktürk Kartalları Takımı'nın kaptanı Hüseyin Barış Özçelik de arkadaşlarıyla küçük bir adımla başladıkları projede önemli mesafeler katettiklerini vurguladı.

Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınav yılımızdı, biraz bizim için riskliydi. Bu proje için ders çalışmaktan ödün vermemiz gerekiyordu ama ülkemiz için basit de olsa böyle bir şey yapalım dedik. Çünkü Selçuk Bayraktar da bu şekilde küçük adımlar attı ve bugün Türkiye hatırı sayılır bir noktada. Biz de aynı istikrar ve kararlılıkla İHA'larımızı geliştirmeye çalışacağız. Bundan sonra durmayacağız, ülkemiz için daima çabalayacağız. Atalarımıza, devletimize layık birer fert olmaya çalışacağız."

"İddialıyız, inşallah dereceyle döneceğiz"

Proje ekibinden Tahir Çebi, otonom uçuş ve yük bırakma mekanizması üzerine çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Yarışmada yapacakları İHA uçuşu ile ilgili bilgi veren Çebi, "İki görevimiz var. İlk görevimiz otonom uçuş yapmak. Uçuş sonrasında yük bırakmamız gerekiyor. 2 metrekarelik bir bölgeye en iyi hedef atışını yapan, topunu bırakan kazanacak. İkinci görevimiz bu şekilde. İnşallah orada da başarılı olacağız. TEKNOFEST'te iddialıyız, inşallah dereceyle döneceğiz." dedi.

Takıma teknik destek sağlayan model uçak yapımcısı Halil Başa ise gençlerin yaptığı ilk İHA ile uçuş denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

Başa, "3 gün içinde yeni bir uçak yapıp videosunu çekerek yarışmaya katılabilmek için ilgili internet sitesine koymaları gerekiyordu. Ben de onlara bu projelerinde yardımcı oldum. Çocuklar gecesini gündüze katarak 3 günde yeni bir model inşa edip uçar hale getirdi. Ben de teknik olarak kontrollerini yaptım ve uçuşunu gerçekleştirdim. Yarışmada arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.



