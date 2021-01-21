Lise öğrencileri Naim isimli güvenlik robotu geliştirdi

Robotik takımı INTEGRA, 10 yılı aşkın süredir dünyanın en prestijli robotik turnuvalarında aldıkları büyük ödüllerle ve sınırları aşarak hayata dokunan projeleriyle ismini hem Türkiye’de hem dünyada duyuruyor. Ekibin geliştirdiği son inovatif ürün ise “Naim” güvenlik robotu.



İsmini, tek bir kişinin rahatlıkla taşıyabileceği kiloda ve boyutta olmasının yanı sıra kendi ağırlığını 40 katı kadar bir yükü yatay olarak çekebilecek kapasitede olması sebebiyle “Cep Herkülü” lakaplı Milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu’ndan alan güvenlik robotu, bomba imha ekipleri ile yapılan görüşmeler neticesinde geliştirildi. “Naim”, vak'aların büyük oranda ihtiyaçlarını karşılayacak çok işlevli robot kolu sayesinde fünyeleri şüpheli paketlerin yanına hiçbir can kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde intikal ettiriyor.



Öğrenciler, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına göre kolayca yeniden tasarlanabilir ve geliştirmelere açık olarak ürettikleri güvenlik robotunun geliştirmelerini de emniyet güçlerinden aldıkları geri dönüşlerle zenginleştirdiler.



Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği güvenlik robotuyla ilgili konuşan öğrencilerin müdürü Tolga Yıldız, öğrenci projelerinin önemine değinerek şunları söyledi: “Öğrencilerimizin hayata ve insana dokunan projeler üretmesi bizi gururlandırıyor. Öğrendiklerini, insanlığa faydalı projelere çevirmek için öğrenciliklerinden itibaren çalışan öğrencilerimiz, mezun olduklarında da tüm meslek yaşamlarını bu ilkeyle şekillendiriyor, ülkemize ve dünyaya faydalı bireyler oluyorlar. Öğrencilerimizin yaptığı, teknolojiyle sosyal faydayı birleştiren pek çok projenin en yenisi olan Naim güvenlik robotunun da bu anlamda çok gurur verici olduğunu düşünüyoruz.”





