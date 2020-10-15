Lise öğrencileri bir araya geldi, bomba imha robotu geliştirdi

Bir kişinin tek başına taşıyabileceği boyutta ve ağırlıkta olan robot, fünyeyi şüpheli paketin yanına güvenle intikal ettirerek bunun güvenli bir uzaklıkta patlatılmasını sağlıyor.

Robot toplam 10,6 kilogramdan 400 kilograma kadar bir yükü yatay şekilde çekebilecek güce sahip bulunuyor.

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi "Robotik Takım Integra 3646" üyelerinden Kuzey Yıldız, kurumun 50. Yıl Kampüsü'nde, Bomba İmha Robotu Projesi'ne karantina sürecinde başladıklarını ve bu yüzden prototip üretiminin planlanandan uzun sürdüğünü söyledi.

Yıldız, robotu öncelikle bilgisayardan tasarladıklarını ve çiziminin yaklaşık iki hafta devam ettiğini belirterek, prototip robotun tamamen ortaya çıkmasının yaklaşık iki ayı bulduğunu bildirdi.

Bomba imha ekibi uzmanlarının ihtiyaçlarına yönelik bir ürün tasarlamayı istediklerine işaret eden Yıldız, şöyle konuştu:

"O yüzden tasarımı olabildiğince basit tuttuk ve kompleks mekanizmalardan kaçındık. Bu da hem ürünün fiyatını hem de üretim zamanını azalttı. Şu an yeni bir ürünü sadece bir günde yapabiliriz. Ayrıca, taşınması kolay olduğu ve motosiklet çantasına bile sığdığı için olay yerine giderken trafikten etkilenmiyorsunuz."

Farklı konfigürasyonlar oluşturulabiliyor

Yıldız, bomba imha robotunun maliyetine ilişkin de "Kamera sistemi olmadığında 1600 liraya, kamerayla birlikte 3 bin liraya bütün sistem tamamlanıyor. Tekerlekleri değiştirebiliriz, olay yerine göre farklı konfigürasyonlar oluşturabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Robotik takımı olarak robotlara Türk isimleri vermeyi tercih ettiklerini vurgulayan Yıldız, bomba imha robotuna kaldırabildiği ağırlıktan dolayı "Naim" ismini verdiklerini dile getirdi.

Yıldız, manevra kabiliyetin yüksek olan robotu kapalı alanlarla 300 metre, açık alanlarda 4 kilometreye kadar kontrol edebildikleri bilgisini verdi. Kuzey Yıldız, robotun tek pille 45 dakika gidebildiğini ve bu pilden 4 tane bağlayabildiklerini bildirdi.

Robotik Takım Integra 3646'da lise öğrencileri Murathan Güneş, Karin Dağ, Boran Ocak ve danışman olarak Anıl Cici yer alıyor.



