Linux nedir ve ne işe yarar? Linux İşletim sistemi nasıl indirilir ve kullanılır

Günümüzde işletim sistemleri sayesinde hem telefonlarımızdan hem de bilgisayarlarımızdan kolaylıkla ve kısa sürede işlem yapılabilmektedir. Bilgisayarlarda en fazla kullanılan ve yaygın olarak bilinen işletim sistemlerinin başında Windows geliyor. Windows isminin yanı sıra açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olan Linux adını sıklıkla duymaya başladığımız ve işletim sistemi seçenekleri arasında öne çıkan modern ve güvenilir bir sistem.

Linux Nedir?

Linux, açık kaynak kodlu yapısı ile diğer işletim sistemlerinden ayrılan, uygulama geliştiricileri açısından Windows ve Mac işletim sistemlerinin kullanışlı bir seçeneği olarak kabul gören geniş kullanıcı kitlesi ile dikkatleri üzerine çeken bir işletim sistemi. Windows ve MacOS işletim sistemlerinin yanında dünyanın en fazla rağbet ettiği Linux işletim sistemi, özellikle uygulama geliştiricileri ve bilgisayar korsanları arasında yaygın. Açık kaynak kodlu bu sistemi, diğerlerinden ayıran bir diğer önemli özelliği herkes tarafından erişebilir olması.

Linux Ne İşe Yayar?

Linux, açık kodlu yapısı ile işletim sistemini kullanan kişinin, bilgisayarın arka planında dönen durumların hepsinden haberdar olmasına olanak tanır. Kişi ayrıca işletim sistemini kendi isteği doğrultusunda düzenleyerek geliştirebilme fırsatına da haizdir. Linux kelime işlemcileri, fotoğraf ve video düzenleyici gibi türlü yazılımlara sahiptir. Linux ile diğer işletim sistemlerinde yapılamayan birçok şeyi kullanıcılarına özgürce sunmaktadır.

Şirketlerin sunucu kurulumlarında Linux'u seçmesinin nedeni merak edilen bir husustur. Bu sorunun cevabı ise Linux'un diğer işletim sistemleri ile karşılaştırıldığında çok daha güvenli olmasıdır. Tek sebep bu olmamakla beraber en önemli sebebi budur. Linux işletim sistemi için ticari destek sağlayan şirketler, Linux'a dair destek gereken hallerde diğer şirketlere yardımcı olmaktadır.

Linux İşletim Sistemi Nasıl İndirilir?

Linux işletim sistemini kullanmak isteyen kişi ya da şirketler tarafından izlenecek prosedür ve özellikle Linux işletim sisteminin nasıl indirileceği öğrenilmek istenmektedir. Linux işletim sisteminin indirilmesine dair adım adım aşamalar şöyle sıralanabilir:

- Öncelikle Linux (Ubuntu) resmi sitesine erişim sağlanır.(Download Ubuntu Desktop)

- Download butonuna tıklanır ve Ubuntu Iso dosyası indirilir.

- Daha sonra buradan Universal USB Installer programı indirilir.

- USB belleği bilgisayara takılır ve Universal USB Installer programı çalıştırılır.

- Kurulmak istenen Linux sürümü seçilir.

- İndirilen Ubuntu ISO dosyasının konumu seçilir.

- Bilgisayara takılı olan USB belleği seçilir ve create butonuna tıklanır.

- Ubuntu'yu USB belleğe yüklemek için yes butonuna tıklanır.

- Yukarıdaki aşamalar izlenip uygulandıktan sonra işlem tamamlanır. Bu aşamadan sonra bilgisayar USB bellek ile başlatılarak Ubuntu kullanıma hazır hale gelir.

Linux İşletim Sistemi Nasıl Kullanılır?

Linux işletim sistemi, ihtiyaçlara bağlı olarak tek kullanıcılı konsol modunda veya çok kullanıcılı konsol modunda ya da X modunda çalıştırılabilmektedir. X ortamında mouse, kısayollar, menüler ile işlemlerin yapılması mümkündür. Hangi mod kullanılırsa kullanılsın Linıx işletim sisteminin komutlarının bilinmesi şarttır. X grafik ara birimi, Gnome, XFCE, QvWM, KDE gibi isteğe göre masaüstü yöneticisi ve Multimedia, Koffice, OpenOffice gibi bilinen programlar yüklenerek ofis ortamları veya evlerde verimli bir şekilde kullanılabilir. Apache programının yüklenerek web sunucusu olarak kullanımı da tercih edilmektedir.