LinkedIn’i etkili kullanma rehberi

200’den fazla ülkede, yaklaşık 680 milyon kullanıcısı bulunan LinkedIn, dünyanın en büyük profesyonel sosyal iş ağı unvanını elinde bulunduruyor. Dönem dönem yaptığı yeniliklerle kullanıcı dostu bir strateji izleyerek, kullanıcı sayısını ve platformdaki etkileşimleri artırmayı hedefliyor. 2020 yılında LinkedIn, bu hedefleri doğrultusunda birçok yeni özelliğe kavuştu.

Platformdaki en büyük değişim ise ‘beğen’ formatında yaşandı. Artık LinkedIn kullanıcıları, tıpkı Instagram’da olduğu gibi gönderilere çift tıklayıp beğenebiliyor. Bu da kullanıcıların daha kolay, dolayısıyla daha fazla beğenide bulunmasını sağlıyor. Böylelikle LinkedIn’de paylaşılan gönderiler, artık daha çok beğeni alabiliyor. Son dönemde birçok sosyal medya platformunda beğeninin yanı sıra merak uyandırıcı ve bilgi verici gibi farklı ifadeler de yer alıyor. LinkedIn bunlara bir yenisini daha eklemiş durumda. Support seçeneği ile LinkedIn’de artık paylaşımı yapan kişiye destek olduğunuzu belirtebiliyorsunuz.

LinkedIn, önemli yeniliklerinden bir tanesini de gönderi paylaşımında yaptı. Gelen yeni özellikle LinkedIn’de gönderilerinizi 6 farklı kategoride gruplandırabiliyorsunuz. Bu 6 kategori özel bir gün kutlama, uzman bulma, profil paylaşma, iş ekleme, anket oluşturma ve yardım öner seçeneklerinden oluşuyor. Muhasebeden pazarlamaya kadar 5 farklı alanda uzmandan tavsiye isteme seçeneği, kullanıcıların işleri için yardım almasını sağlıyor. Paylaşımlarda artık kişi tavsiyelerinde bulunarak, bu kişilerin şirket yöneticilerinin dikkatini çekme konusunda yardımcı olabiliyorsunuz.

Tüm dünyada büyük bir kitleye sahip olan LinkedIn, kullanıcıların küresel ölçekte iletişim kurabilmelerini de kolaylaştırıyor. Mobil uygulamaya gelen yeni özellikle, isminizin okunuşunu profilinize kaydedebiliyorsunuz. Böylelikle uluslararası çalışan kişilerin, iletişimlerini çok daha rahat bir şekilde sağlaması hedefleniyor. Ayrıca yeni iş fırsatlarına açık olduğunuzu belirtmek için de yeni #opentowork çerçevesini kullanabilirsiniz. Böylelikle iş aradığınızı belirtmeye gerek kalmadan, tüm kullanıcıların iş arayışınız konusunda haberi olmasını sağlayabilirsiniz.

LinkedIn, şirketlerin de ilgisini çekecek önemli bir özellik ekledi. Daha önce şirketler LinkedIn sayfalarını takip edenlere yönelik hangi sektörden oldukları ve hangi lokasyonda bulundukları gibi istatistiklere erişilebiliyordu. Gelen yeni özellikle, artık takip eden kullanıcıların kimler olduğu da görülebiliyor. Bu sayede şirketlerin, ortaklıklar ve yeni fırsatlar konusunda harekete geçmesi daha kolay olacak diyebilirim.

Özetle, Artık LinkedIn gibi sosyal medya platformlarını doğru bir şekilde kullanabilmek, profesyonel fırsatlara ulaşmak için kritik bir öneme sahip. LinkedIn’in duyurduğu bu yeni özellikleri etkili bir şekilde kullanarak profilinizin ve gönderilerinizin daha fazla kişi tarafından görülmesini sağlayabilirsiniz. Böylelikle kariyerinizi daha kolay bir şekilde ilerletebilir ve yeni fırsatlara daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.





Burak Kesayak

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