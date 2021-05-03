Linkedin Nedir Ve Ne İşe Yarar? Linkedin Hesap Oluşturma Ve Silme

Linkedin, özellikle iş dünyası için tasarlanmış bir sosyal medya platformudur. Platformun amacı, kayıtlı üyelerin profesyonel olarak tanıdıkları ve güvendikleri kişiler ile bağ kurmalarına ve belgelemelerine izin vermektir.

Linkedin Nedir ve Ne İşe Yarar?

Becerileri, istihdam geçmişini ve eğitimi vurgulayan bir Linkedin üyesinin profil sayfası, profesyonel ağ haber akışlarına ve sınırlı sayıda özelleştirilebilir. Linkedin için temel üyelik ücretsizdir. Ağ üyelerine "bağlantılar" denir. Facebook ya da Twitter gibi diğer ücretsiz sosyal ağ sitelerinin aksine Linkedin, bağlantıların önceden var olan bir ilişkiye sahip olmasını gerektirir.

Bir üye, temel üyelikle yalnızca birlikte çalıştığı, profesyonel olarak tanıdığı ya da okula gittiği biriyle bağlantı kurabilir. Üç dereceye kadar olan bağlantılar üye ağının bir parçası olarak görülür. Fakat üyenin, giriş yapmadan Linkedin aracılığıyla onlarla iletişim kurmasına izin verilmez. Üyelerin Linkedin veritabanındaki kişilere daha iyi erişimini sağlamak için Premium abonelikler satın alınabilir.

Linkedin, PayPal için iş ve kurumsal geliştirmeden sorumlu eski Genel Müdür Yardımcısı Reid Hoffman tarafından kurulmuştur . Mayıs 2003'te açılan sitenin şu anda 200 ülkeden 170 sektörü temsil eden 300 milyondan fazla üyesi vardır. Reid Hoffman'a göre, Linkedin abonelerinin yüzde 27'si işverendir. Microsoft, Linkedin'i 2016 yılının Haziran ayında 26,2 milyar dolara satın almıştır.

Linkedin Hesap Oluşturma Nasıl Yapılır?

Linkedin.com web sitesine gidin. Sayfanın sağ tarafındaki alana adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi ve istediğiniz şifreyi yazın. "Şimdi Katıl" ı tıklayın.

Posta kodunuzu ilgili alana yazın. Açılır listelerden mevcut istihdam durumunuzu ve ülkenizi seçin. Öğrenci, çalışan, işletme sahibi ya da işsiz gibi seçtiğiniz duruma bağlı olarak, görünen alanlara ve açılır listelere istenen ayrıntıları doldurun.

Linkedin hesabınızı oluşturmak ve kurulum işlemine devam etmek için "Profilimi Oluştur" u tıklayın. E-posta hesabınızın adres defterini kullanarak Linkedin üyelerini aramak için "Devam" ı tıklayın.

Linkedin profilinizi oluştururken sağladığınız e-posta hesabına erişin. Linkedin'in size gönderdiği onay e-postasını açın ve onay bağlantısını tıklayın. Açılan sayfada "Onayla" yı tıklayın ve ardından istendiğinde Linkedin şifrenizi yazın.

Bu web sitelerinden birinde yeni Linkedin hesabınıza bir bağlantı göndermek için "Facebook'ta Paylaş" ya da "Twitter'da Paylaş" ı veya "Bu Adımı Atla" yı tıklayın.

Hesabınızı Premium hesap olarak ayarlamak için "Premium Seç" i tıklayın veya ücretsiz bir Linkedin hesabı oluşturmak için "Temel Seç" i tıklayın. Açılan sayfada gösterilen listeden bir Premium abonelik paketi seçin ve ardından bir Premium hesap oluşturmak için sayfadaki ödeme adımlarını izleyin. Temel bir hesap seçerseniz, Linkedin'i kullanmaya başlayın.

Linkedin Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Profil fotoğrafınıza tıklayın. Daha sonra açılır menüden Ayarlar ve gizlilik öğesini seçin. Hesap sekmesini göreceksiniz. Ona basıp Hesap Yönetimi’ne tıklayın.

Linkedin hesabınızı kapatma seçeneği aşağıdadır. Sayfa sonuna giderek bulabilirsiniz.

Daha sonra hesabınızı neden silmek istediğinizi seçin. Parolanızı girin ve Hesabı Kapat'ı tıklayın.

20 gün içerisinde herhangi bir giriş yapmazsanız hesabınız tamamen silinecektir.

Linkedin Hesabınızı Silmeden Önce;

Linkedin'in işe alım yapanlar ve de iş arayanlar için yararlı bir araçtır. Bu nedenle, hesabınızı silmeden önce bilmelisiniz ki;



Hesabınız platformlara taşıyamazsınız. Linkedin üzerinde oluşturduğunuz tüm bağlantılar silinecektir.

Hesabınız artık arama motorlarında ve Linkedin'in arama içerisinde görülmeyecektir.

Hesabınızı silmeden önce, Premium aboneliğinizi devre dışı bırakmayı unutmayın ve veri arşivinizi indirin.