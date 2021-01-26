LinkedIn güncelleniyor: İşte iki yeni özellik

Sık aralıklara kendini güncelleyen ve trendi takip eden LinkedIn, son olarak Snapchat, Instagram ve Twitter dahil birçok sosyal medya platformunda gördüğümüz hikayeler özelliğini kullanıma sunmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Şimdi ise uygulamaya iki yeni özellik daha geliyor. Bu sayede örneğin kullanıcılar, paylaşımlarına kimlerin cevap verebileceğini seçme şansına sahip olacak.

Uygulanan bu filtre dışında paylaşımların kimlerin görebileceğini de detaylıca belirleyebiliyor ve sessize alma seçeneğini aktif hale getirebiliyorsunuz.



Bu özelliği kullanabilmek için paylaşılan iletinin sağ üst kısmında bulunan üç nokta simgesine tıklamanız ve ardından 'Sessize Al' seçeneğini aktif hale getirmeniz yeterli.

Güncelleme ilerleyen haftalarda tüm LinkedIn kullanıcılarına dağıtılmış olacak.