LinkedIn de Instagram'a benzeyecek! Hikayeler geliyor...

Snapchat'te ilk olarak karşımıza çıkan ve paylaşıldıktan 24 saat sonra ortadan kaybolan görüntüler, sonrasında büyük ilgi görünce Facebook tarafına sıçramış ve ilk etapta Instagram'a sunulan özellik, daha sonra da adım adım Facebook, Messenger, WhatsApp ve hatta YouTube'a kadar yayılmıştı. Şimdi ise bu akımdan uzak kalamayacak bir diğer isim LinkedIn oldu.



LinkedIn'e eklenecek hikayeler özelliği de diğer platformlardan aşina olduğumuz şekilde işleyecek. Yani kullanıcılar paylaştıkları içerikleri 24 saat saklayacak; ardından içerik otomatik olarak silinecek. Peki LinkedIn'de hikayeler özelliği gerçekten gerekli miydi? Bu özelliği kim, neden kullanacak?



LinkedIn'in diğer sosyal paylaşım platformları ile kıyaslandığında yetişkin nüfusun çok daha ağırlıkta olduğu bir sosyal paylaşım platformu olması sebebiyle Hikayeler'e çok da gerek yokmuş gibi geliyor ancak LinkedIn, Hikayelerin iş etkinliklerinden önemli anları paylaşmayı kolaylaştıracağını ve iş arkadaşlarına bir şeyleri çok daha hızlı duyurabilmeyi sağlayabileceğini düşünüyor.



