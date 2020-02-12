Lineage 2: Revolution’da Altın Heykel kazanma şansı

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Sadece en güçlü ve en hızlı oyuncuların kazanacağı bu yarışın yanı sıra yeni güncelleme ile seviye sınırı 440’a yükseliyor, yeni zindanlar, savaş alanları ve etkinlikler açılıyor.



Altın Heykel yarışmasının katılım şartları:



Altın Heykel yarışmasına sadece Türkiye’de ikamet eden oyuncular katılabilecek. Etkinlik periyodu, 12 Şubat 2020 tarihindeki güncelleme sonrasında başlayıp oyuncular aşağıdaki kriterlere ulaşana kadar devam edecek. Kriterlere ulaşan oyuncuları tespit edebilmek adına, her ayın 12’sinde oyun içi veriler kontrol edilecek ve kazandığı tespit edilen oyuncularla iletişime geçilecek.



Aşağıdaki kriterlere ulaşan oyuncular bir adet Altın Heykel kazanacak:



• +40 Silah Güçlendirme yapan ilk oyuncu,

• +40 Zırh Güçlendirme yapan ilk oyuncu,

• +40 Aksesuar Güçlendirme yapan ilk oyuncu,

• 440 seviyeye ulaşan ilk iki oyuncu.



Şartları yerine getiren en hızlı oyuncu, bu özel heykellerden birini kazanacak.



Aden Bölgesi’nde mücadele kızışıyor

Lineage 2: Revolution’ın dünyası, yayınlanan yeni güncelleme ile seviye sınırının 440’a yükseltilmesiyle birlikte daha tehlikeli hale geliyor. Bu güncellemeyle, oyuncular limitlerini Aden Topraklarının doğusunda ve diğer eklentilerde test etmeye teşvik ediliyor.



Aden Kıtasının doğusunda bulunan Aden Bölgesi sembolik Aden Kalesinin bulunduğu yerdir. Oyuncular burada, Devin Harabeleri ve Unutulmuş Vadi adlı iki yeni alt bölgeyi keşfedebilir, bölgeye girenleri bekleyen İblis ve Yaşayan Ölü gibi güçlü yaratık tipleri ile karşılaşabilir. Ayrıca Lineage 2: Revolution’ın yeni mücadeleleri ile kendilerini sınamak isteyenler için yepyeni Elit Zindan ve TP Zindanı, Adena Zindanı ve Günlük Zindan yeni zorluk seviyeleri de açıldı.

Oyuncular için açılan diğer içerikler:



• Yiğitlik Meydanı: Lineage 2: Revolution’da daha önce sınırlı etkinlik olarak tanıtılmış ve büyük bir popülerlik kazanmış olan 5vs5 PVP içeriği şimdi resmi olarak eklendi.

• Üyelik Sistemi: Düzenli olarak oyuna girenlere ek avantajlar kazandıran yeni bir sistemdir. Oyuncuların 28 gün içinde peş peşe girişine göre ödüller sınıflandırmıştır ve sınıflara göre ödül verilir.

• Oyun İçi Etkinlikleri: Sevgililer Günü temalı Zaman Yarığı fethedilmek için açıldı.

• Giriş Puanları Takas Dükkanı: Giriş süresine göre dükkan puanı olarak kullanılabilecek etkinliklerdir.















