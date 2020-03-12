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Teknoloji
Haber Giriş: 12.03.2020 - 10:45,Son Güncelleme:/

Lineage 2: Revolution iki yeni etkinlik düzenliyor

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Lineage 2: Revolution iki yeni etkinlik düzenliyor
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Netmarble,çok oyunculu online rol yapma oyunu Lineage 2: Revolution (MMORPG), oyuncuların bahar mevsimi sezonunu karşılaması için iki yeni etkinlik düzenliyor.

Bugün itibariyle oyuncular yepyeni Sakuramon, Baharın Habercisi ve Feldheim’in Harabe Keşfi isimli iki yeni etkinliğe katılabiliyor. Bahar temalı etkinlikler Magnadin şehrinde oyuncuların kiraz-temalı canavarlarla savaşmasını sağlar (Bahar Sakuramon) ve oyunu normal oynarken ödül olarak çevirebilecekleri özel anahtarlar (Araştırmacı Feldheim’ın Yadigarı) almasını sağlıyor.

Lineage 2: Revolution’a gelen bir diğer özellik Yaratılış Tapınağı ve Ejderha Kalbi Tapınağı için yeni ‘Karabasan’ zorluk seviyesini ve iki tapınak tamamlandığında daha yüksek ödülleri (Derece 4 Tılsım, Işıyan Güçlendirme Parşömeni, vs.) içerir. Aynı zamanda oyuncular oyun içi ek seçenek için alınan herhangi bir pelerine motif işleyebilir ve bu motif işlenmiş eşyaları daha fazla değer artışı için güçlendirebiliyor.

Unreal Motoruyla güçlendirilmiş oyun çarpıcı görseller ve tek ekranda 200’e kadar oyuncunun görülebileceği geniş çaplı açık dünya savaşı içeriyor. 

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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