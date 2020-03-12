Lineage 2: Revolution iki yeni etkinlik düzenliyor

Bugün itibariyle oyuncular yepyeni Sakuramon, Baharın Habercisi ve Feldheim’in Harabe Keşfi isimli iki yeni etkinliğe katılabiliyor. Bahar temalı etkinlikler Magnadin şehrinde oyuncuların kiraz-temalı canavarlarla savaşmasını sağlar (Bahar Sakuramon) ve oyunu normal oynarken ödül olarak çevirebilecekleri özel anahtarlar (Araştırmacı Feldheim’ın Yadigarı) almasını sağlıyor.

Lineage 2: Revolution’a gelen bir diğer özellik Yaratılış Tapınağı ve Ejderha Kalbi Tapınağı için yeni ‘Karabasan’ zorluk seviyesini ve iki tapınak tamamlandığında daha yüksek ödülleri (Derece 4 Tılsım, Işıyan Güçlendirme Parşömeni, vs.) içerir. Aynı zamanda oyuncular oyun içi ek seçenek için alınan herhangi bir pelerine motif işleyebilir ve bu motif işlenmiş eşyaları daha fazla değer artışı için güçlendirebiliyor.

Unreal Motoruyla güçlendirilmiş oyun çarpıcı görseller ve tek ekranda 200’e kadar oyuncunun görülebileceği geniş çaplı açık dünya savaşı içeriyor.