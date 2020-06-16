Linde Gaz, Vodafone Business çözümlerini kullanacak

Çözüm sayesinde ürün tedariğinden sorumlu sürücülerin yorgunluk ve dikkat dağınıklığı dahil tüm davranışları algılanabilirken sürüş güvenliğini tehdit edebilecek bir durum anında raporlanarak şirkete gönderilecek. Mevcut araç ve sürücü takip sistemiyle kamera, ani fren veya hızlı araç kullanımı gibi uyarıların kayıtlarını en erken 1 gün sonra alabilen Linde Gaz, artık Vodafone Business’ın sunduğu çözüm sayesinde tüm uyarılara gerçek zamanlı ulaşabilecek. Sadece araçtan değil sürücüden de bilgi akışı sağlanacağından telefon görüşmesi, sigara kullanımıveya sürüş dışı bir durumla ilgilenilmesi gibi sürücü kaynaklı ihlaller de anlık raporlanabilecek.

Vodafone Business olarak teknolojiyi insan hayatını iyileştirmek için kullandıklarını ve tüm sektörlerde dijital dönüşüm konusunda öncü olmak istediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şöyle konuştu:

“Koronavirüs salgını gibi öngörülemeyen riskler her sektör için dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Milyonlarca insanın yaşama ve çalışma biçimlerini değiştirmesiyle birlikte aslında birbirimizle bağlantıda olmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Salgın sonrasında da dijitalleşme yatırımlarının hızlanmasını bekliyoruz. Biz de bu süreçte işletmelerimizin dijitalleşme yolculuklarına çözümlerimizle destek veriyoruz. Mevcut durumda araç içerisinde yer alan kamera üzerinden ani hız, fren gibi durumlarda kayıt alabilmekteydi, ancak bu görüntülere anlık olarak erişemiyordu. Vodafone Business olarak sunduğumuz çözümle artık her bilgiye anlık ulaşabilecekler. Sürücülerin alması gereken eğitimleri belirleyerek sürücü skorlaması yapılabilecek. Sunduğumuz çözüm; araç içi takip, güvenli araç ve kamera sisteminden farklı olarak yapay zeka içermesi ve teknolojinin sürüş güvenliği için kullanılması yönüyle Türkiye’de bir ilk. Sürücü skorlamasını sadece hızlı kullanım veya ani fren gibi parametrelerle değil sürücülerin tüm durum ve davranışlarını analiz ederek oluşturan yenilikçi bir çözümden söz ediyoruz. Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek olmaya devam edeceğiz.”

Linde Gaz Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mert Alper Kumbaracı, şöyle konuştu:

“Vodafone ile yapmış olduğumuz iş birliği sonucunda Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor ve yapay zeka desteğiyle sürücülerimizin emniyetini ve sürüş güvenliğini daha da artırıyoruz. ”