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Teknoloji
Haber Giriş: 20.02.2020 - 17:43,Son Güncelleme:/

Lincolnshire’da Orta Çağ dönemine ait toplu mezar bulundu

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Lincolnshire’da Orta Çağ dönemine ait toplu mezar bulundu
Fotoğraf: iStock

Ortaçağ döneminde veba salgını, pek çok kişinin ölmesine neden oldu. Araştırmacılar da "kara ölüm" olarak adlandırılan bu hastalığa ait toplu bir mezar buldu. Kuzey Lincolnshire bölgesin'de bulunan toplu mezar, veba salgını nedeniyle Londra dışında bulunan ilk toplu mezar olarak kayıtlara geçti.

Mezar kalıntılarını inceleyen araştırmacılar, ilginç detaylara rastladı. 48'den kişinin kalıntılarının bulunduğu mezarda yaklaşık 24 çocuğa ait iskelete rastlandı. Araştırmacılar, çukurun büyüklüğü düşünüldüğünde, manastırın çevresinde yaşayan insanların veba nedeniyle ölmüş olma ihtimalerinin oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Arkeologlar, iskeletlerden aldıkları bulguları Kanada'daki McMaster Üniversitesi'ne gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda da iskeletlerin DNA'larında veba bulgularına rastladılar. Elde edilen yeni kanıtlar, kırsal bölgelerdeki daha küçük popülasyonların veba ile daha iyi mücadele ettiklerine dair önceki varsayımları da ortadan kaldırır nitelikte.

Tüm bu bilgilere dayanarak, araştırmacılar bu konuda bir makale yayınladılar. Sheffield Üniversitesi'nden Dr. Willmott, o dönemde İngiltere'nin nüfusunun yarısının veba nedeniyle öldüğünü ama bununla ilgili bir toplu mezarla karşılaşmanın da nadir bir şey olduğunu açıkladı.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecek
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