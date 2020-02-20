Lincolnshire’da Orta Çağ dönemine ait toplu mezar bulundu

Fotoğraf: iStock

Mezar kalıntılarını inceleyen araştırmacılar, ilginç detaylara rastladı. 48'den kişinin kalıntılarının bulunduğu mezarda yaklaşık 24 çocuğa ait iskelete rastlandı. Araştırmacılar, çukurun büyüklüğü düşünüldüğünde, manastırın çevresinde yaşayan insanların veba nedeniyle ölmüş olma ihtimalerinin oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Arkeologlar, iskeletlerden aldıkları bulguları Kanada'daki McMaster Üniversitesi'ne gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda da iskeletlerin DNA'larında veba bulgularına rastladılar. Elde edilen yeni kanıtlar, kırsal bölgelerdeki daha küçük popülasyonların veba ile daha iyi mücadele ettiklerine dair önceki varsayımları da ortadan kaldırır nitelikte.

Tüm bu bilgilere dayanarak, araştırmacılar bu konuda bir makale yayınladılar. Sheffield Üniversitesi'nden Dr. Willmott, o dönemde İngiltere'nin nüfusunun yarısının veba nedeniyle öldüğünü ama bununla ilgili bir toplu mezarla karşılaşmanın da nadir bir şey olduğunu açıkladı.