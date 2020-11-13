Likee, milyonlarca liralık destek paketiyle Türkiye'de varlığını güçlendiriyor

Likee ismini bugüne kadar duymadıysanız bile internetin gülen yüzü, ünlü restoran sahibi CZN Burak ismini duymuş olmalısınız. Yeni sosyal medya platformu Likee, CZN Burak ile birlikte Türkiye'de etkinliğini günbegün artırıyor. Yaşam tarzı, sanat, müzik, spor dahil pek çok farklı kategorilerde video içeriklerle kullanıcılarını kendisine fazlasıyla bağlayacak olan uygulama, gerçekten de oldukça özgün bir yapıya sahip.



Yaklaşık bir ay önce Türkiye pazarına girmesine karşın büyük bir ilgiyle karşılaşan Likee, 2000’den fazla video efekti ile kullanıcıların yaratıcılığını en üst seviyeye çıkarmasına, hayallerindeki kısa videoları kolay adımlarla oluşturmasına, canlı yayın ve çok daha fazlasını yapmalarına olanak veriyor. Kullanıcılar, Likee ile müzik ve komik videolar paylaşmanın keyfini yaşarken, diğer yandan yeni insanlarla tanışma fırsatını yakalıyor.

1 MİLYON DOLARA VARAN ÖDÜL



Likee, içerik üreticilerine kazandıran bir platform ve Türkiye’deki sadece ilk ayları için 1 milyon dolara varan bir destek planlaması hazırladılar. Üstelik her ay benzer miktarda teşvikleri paylaşmaya devam edecekler. Platformdaki içerik üreticileri nakit bonus, aylık maaş, trafik yönlendirme ve daha çok çeşitli destekler bekliyor. Bu kapsamda başlatılan ilk ‘HaydiGurme’ kampanyasında, internetin sevilen ismi CZN Burak da yer alıyor .

Platformda kendine has yemek içerikleriyle yer almaya başlayan, Türkiye'de kullanıcıların çok yakından tanıdığı CZN Burak, aynı zamanda Hatay Medeniyetler Sofrası restoran zinciri sahibi. Sadece Türkiye değil özellikle Orta Doğu’da ve diğer ülkelerde viral etki yaratan pek çok içeriğiyle tanınıyor. İşte şimdi Likee ile CZN Burak #HaydiGurme hashtag’ine imza atıyor ve Türkiye’de ‘Gurme Kralı Kim’ sorusunun yanıtı aranıyor.

#HaydiGurme hashtag'i kendine has eğlenceli yemek paylaşımlarını tek çatı altında toplayacak. İncelemek için tıklayın. -> https://likee.video/hashtag/HaydiGurme Bu kampanyaya katılmak da oldukça basit. Mutfağa gidin, herhangi bir yiyeceği kullanın ve aşçılık yeteneklerinizi gösterin. Hepsi bu! 2-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kampanya kapsamında #HaydiGurme etiketiyle 5 video üretenler 20 bin dolar’lık ödülü paylaşacak. Aynı etikete 7 gün boyunca katılıp video paylaşanlardan seçilenler ise 30 bin dolarlık ödülü paylaşacaklar. Jürinin Cumartesi günü seçeceği 6 katılımcı, canlı yayın yapmak için davet edilecekler ve her içerik üretici için 300 dolar kazanma fırsatı olacak.

Yarışma linki ve katılım detayları için tıklayın.

Likee yönetimi hedeflerinin Türkiye’deki içerik üreticiler ve izleyicilerin ilk tercih ettiği video platformu olmak olduğunu söylüyor. “CZN Burak’a Likee’ye hoş geldin diyoruz ve onunla birlikte birçok yeni içerik üreticinin de Likee platformunun keyfini çıkaracağını umuyoruz. Herkesin katılığ kendini gösterebileceği, kitlelere ulaşabileceği bir platform yarattık. Şimdi Likee ailesine katılmanın tam zamanı!”



LIKEE İLE PARA KAZANMAK İÇİN ÇOK YOLUNUZ VAR

Likee, içerik üreticilerinin keyifli zaman geçirmesinin yanı sıra onlara para kazandıran bir platform.

-Kullanıcıların platformdan aylık gelir kazanma şansı var. Ayrıca Likee’deki izlenme, takipçi sayısı, beğeni sayısı gibi metriklere göre belirlenen popülerlik oranınıza göre ekstra bonus kazanabiliyorsunuz.

-Bir aracı olarak, Likee’e katılması için davet ettiğiniz her kişi için 5 dolar; ayrıca devam eden aylarda davet ettiğiniz kişi sayısına bağlı olarak da yönetim ücreti ve ikramiye alabiliyorsunuz.

-Dönem dönem açılan uygulama içi etkinliklere katılarak nakit paranın yanı sıra, fasulye ve elmas gibi uygulama içi hediyeler kazanabiliyor, dilerseniz bunları uygulama içinde nakde dönüştürebiliyorsunuz.

-Ve elbette canlı yayınlara başlayıp, yayınlar üzerinden takipçilerden para ödülü kazanabilirsiniz.

Likee ile hem eğlenecek, hem de kazanacaksınız. Uygulamayı ücretsiz olarak hem iOS hem de Android cihazınıza indirebilirsiniz: https://likee.video



