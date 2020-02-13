Lifebox’a yeni özellikler eklendi

Rehber yedekleme, telefon hafızasında yer açma gibi birçok özelliği olan Turkcell’in kişisel bulut depolama servisi lifebox, şimdi de istemediğiniz kişilerin fotoğraflarını tek tuşla silme seçeneği sunuyor.



Daha önce kullanıcılarına yapay zeka teknolojisiyle akıllı albüm oluşturma seçeneği sunan lifebox, şimdi bu özelliğe istenmeyen fotoğrafları silme ya da gizleme seçeneklerini de ekledi.



Kullanıcılar seçtikleri kişi, nesne veya yer fotoğraflarını tek tuşla çöp kutusuna gönderecekleri gibi, dilerlerse bu fotoğrafları ‘gizli’ bir klasör altında da saklayabilecekler. Silinen fotoğraflar kullanıcının kararını değiştirme ihtimaline karşı 30 gün süreyle çöp kutusunda tutulacak. Bu süre zarfında geri yüklenmeyen içerikler 30’uncu günün sonunda cihazdan tamamen silinecek.



Fotoğraflara eğlenceli sticker’lar



Lifebox’a eklenen bir diğer özellik ise ‘eğlen’ butonu. Kullanıcılar bu butonla diledikleri fotoğrafa animasyon ve sticker ekleme imkanı bulacak. ‘Eğlen’ butonundan tüm lifebox kullanıcıları ücretsiz faydalanacak. Silme ve gizleme özelliklerinden ise uygulamada yüz ve nesne gruplama özelliğini açan kullanıcılar yararlanabilecek. Yüz ve nesne gruplama özelliği, standart kullanıcılar için lifebox’a yükledikleri ilk 100 fotoğraf için geçerli olacak. 3,99 TL’ye Premium Paket’e geçen kullanıcılar ise tüm fotoğrafları için sınırsız albüm ve kişi oluşturma imkanına sahip olacak.

Kullanıcılarına dilediği belgeleri ve fotoğrafları hafıza sıkıntısı yaşamadan biriktirmesine imkan tanıyan lifebox, bugüne kadar 13,7 milyondan fazla cihaza indirildi. Lifebox’a yüklenen fotoğraf sayısı ise 6.3 milyarı geçti.