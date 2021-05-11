Lifebox Nedir Ve Ne İşe Yarar? Lifebox Nasıl Kullanılır

LifeBox; Türkiye çapındaki en büyük GSM firmalarından birisi olan ve aynı şekilde en çok kullanıcı sayısına sahip olan şirketlerden olan Turkcell'in sunmuş olduğu hizmetler arasında yer almaktadır. Lifebox ile fotoğraflar, dokümanlar, videolar ve başka bütün dosyalar güvenilir bir şekilde saklanabilir. Lifebox'un çevrimiçi platformunun yararlarından faydalanmak oldukça mümkündür.

Lifebox Nedir?

Lifebox; 2014 senesinde Turkcell açısından akıllı depolama ismiyle sunulan; videoların, fotoğrafların, müzik dosyalarının ve daha pek çok klasörün güvenilir bir biçimde saklanacağı bir bulut depolama sistemi şeklinde tanımlanabilir. Depolanan bütün verilere arzu edildiği gibi erişmek mümkün olup, akıllı telefon değiştirilse dahi bunların yeni telefonda kullanılmasının mümkün olduğunu belirtmek kesindir.

Lifebox Ne İşe Yarar?

Lifebox'un avantajları aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Lifebox uygulamasıyla akıllı cep telefonunun yedeklenmiş ögeleri oldukça kolay bir biçimde alınabilir.

- Belirlenmiş olan kullanıcı ismi ve şifreyle İnternet ortamına giriş yapıp, arzu edilen herhangi bir veri yedeklenebilir. Yedeklenen bütün dosyalara erişmek mümkündür.

- Bir diğer akıllı telefondan bir başka akıllı telefona veri aktarımı yapılabilir.

- Akıllı telefonun çalınması durumunda veya kaybolması halinde, Lifebox'un içerisinde yer alan dosya ve verilere herhangi bir nedenle erişmek mümkün değildir. Verilerin zarar görmesi durumunda Lifebox uygulamasıyla yedeklenen verilere yeniden erişmek mümkündür. Dosyaların da herhangi bir zarar görmesi mümkün değildir.

Lifebox Nasıl Kullanılır?

Lifebox'u; Turkcell operatörünü kullanan, kullanmayan herkes kullanabilir. Turkcell operatörünün kullanılması halinde telefonun kısa mesaj bölümüne gelerek; LIFEBOX yazarak 2200'a ücretsiz mesaj gönderildiği zaman telefona uygulamanın linki otomatik şekilde gönderilecektir. Daha sonra uygulamaya giriş yaparak, istenen izinler onaylanıp, uygulama kullanılmaya başlanabilir.

Turkcell operatörünün kullanılmaması halinde de uygulamayı kullanmak mümkündür. Lifebox uygulamasının kullanılması adına Turkcell kullanıcısı olmaya gerek yoktur. Bu servisi kullanmak isteyen kişilerin yapması gereken tek şey; İOS ya da Android marketlerinden bu uygulamanın indirilmesidir. Daha sonra uygulamayı kullanmak için istenen izinler onaylanarak, uygulama kullanmaya hazır hale gelecektir.