LG'den pervane gibi dönen iki ekranlı telefon

LG, iki ekranlı yeni bir telefon üzerinde son hazırlıklarını yapıyor. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre LG Wing adını taşıyan bu özel telefon, daha çok tasarımıyla ses getirecek bir ürün olacak; zira pervane tasarımına sahip ilk telefon olması beklenen LG Wing'in ikinci ekranı pervane gibi dönebiliyor.

LG, bu sızıntıyı doğrulayan bir açıklama yaparken, ürünün yakında kullanıcıların karşısına çıkabileceğini kaydetti. Explorer Project'in bir parçası olarak tasarlanan ürünün üst üste yerleştirilmiş iki ekranı bulunuyor. İkisi de eş büyüklükte olan bu ekranlardan biri sabit konumunu korurken, ikinci ekran ise pervane gibi dönebilen yapısıyla dikkat çekiyor.

İki ekranın kesiştiği nokta ise 'kör nokta' yani kullanılamıyor. Bu nedenle ikinci ekranın hemen hemen yarısı kullanım dışı.

Büyük ekranda film izleyen ya da oyun oynayan kullanıcıların ikinci ekranda ise bildirimlerini takip etmesi amaçlanmış. Ayrıca ilk ekran klavye olarak da kullanılabilecek.

14 Eylül'de tanıtılması beklenen ürünün fiyatı ise 1000 doların üzerinde olacak.



