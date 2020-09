LG Wing tanıtıldı: İşte ekranı pervane gibi dönen telefon

Verilen bilgiye göre LG Wing, Temel Mod ile Döndürme Modu arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabiliyor. Döndürme modunda, telefonun tüm ön tarafı saat yönünde 90 derece dönerek ana ekranı yatay moda yönlendiriyor. Böylelikle, yeni kullanım şekli ve keşfedilecek yeni olasılıkların kilidini açan 3,9 inçlik bir ikinci ekran ortaya çıkıyor.

Bu modda, tek bir uygulama her iki ekrana da genişletilebiliyor veya her ekranda bir tane olmak üzere iki uygulama aynı anda görüntülenebiliyor. Döndürme modunda, video paylaşım ve akış platformları içerikleri ana ekranda kesintisiz oynatılırken kullanıcılar, ikinci ekran ile etkileşime girebiliyor.



LG Wing'in form faktöründen yararlanmak için şirket, platform ortaklarıyla iş birliği yaptı. Önceden yüklenmiş NAVER Whale tarayıcısında YouTube veya Tubi görüntüleri ana ekranda oynatılırken, ikinci ekranda yorumlar veya arama çubuğu görüntülenebiliyor.

LG'nin Rave ve Ficto gibi diğer yayın platformlarıyla ortaklığı, LG Wing sahiplerinin video izleme imkanı sunarken, aynı anda ikinci ekran aracılığıyla diğer izleyicilerle etkileşim kurabileceği anlamına geliyor.

Verilen bilgiye göre ürün, önümüzdeki aydan itibaren ilk olarak Güney Kore'de piyasaya sunulacak, bunu Kuzey Amerika ve Avrupa'daki kilit pazarlar izleyecek.