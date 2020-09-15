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Haber Giriş: 15.09.2020 - 05:13 | Son Güncelleme:

LG Wing tanıtıldı: İşte ekranı pervane gibi dönen telefon

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LG Wing tanıtıldı: İşte ekranı pervane gibi dönen telefon
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LG Electronics (LG), akıllı telefonu LG WING'i tanıttı. LG'den yapılan açıklamaya göre şirketin ilk 'Explorer Projesi' kapsamında geliştirilen cihazı LG WING'in tanıtımı Seul genel merkezinden dünya çapında canlı olarak yayınlanan lansmanla yapıldı.

Verilen bilgiye göre LG Wing, Temel Mod ile Döndürme Modu arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabiliyor. Döndürme modunda, telefonun tüm ön tarafı saat yönünde 90 derece dönerek ana ekranı yatay moda yönlendiriyor. Böylelikle, yeni kullanım şekli ve keşfedilecek yeni olasılıkların kilidini açan 3,9 inçlik bir ikinci ekran ortaya çıkıyor.

Bu modda, tek bir uygulama her iki ekrana da genişletilebiliyor veya her ekranda bir tane olmak üzere iki uygulama aynı anda görüntülenebiliyor. Döndürme modunda, video paylaşım ve akış platformları içerikleri ana ekranda kesintisiz oynatılırken kullanıcılar, ikinci ekran ile etkileşime girebiliyor.

LG Wing tanıtıldı: İşte ekranı pervane gibi dönen telefon

LG Wing'in form faktöründen yararlanmak için şirket, platform ortaklarıyla iş birliği yaptı. Önceden yüklenmiş NAVER Whale tarayıcısında YouTube veya Tubi görüntüleri ana ekranda oynatılırken, ikinci ekranda yorumlar veya arama çubuğu görüntülenebiliyor.

LG'nin Rave ve Ficto gibi diğer yayın platformlarıyla ortaklığı, LG Wing sahiplerinin video izleme imkanı sunarken, aynı anda ikinci ekran aracılığıyla diğer izleyicilerle etkileşim kurabileceği anlamına geliyor.

LG Wing tanıtıldı: İşte ekranı pervane gibi dönen telefon
Verilen bilgiye göre ürün, önümüzdeki aydan itibaren ilk olarak Güney Kore'de piyasaya sunulacak, bunu Kuzey Amerika ve Avrupa'daki kilit pazarlar izleyecek.

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